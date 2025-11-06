Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad de la avenida República del barrio Mirador de la localidad de Caleta Olivia se vio interrumpida tras un robo en un local comercial. El lugar, que se encuentra ubicado a tan solo dos cuadras de la Comisaría Cuarta, fue violentado en la madrugada del miércoles 5 de noviembre de 2025 por al menos cuatro delincuentes encapuchados y vestidos de negro.

Se trata de “La Suprema Patagónica 2“, una pollería que es propiedad de Lorena “Colo” Álvarez, una figura reconocida en la ciudad por su solidaridad y ayuda a la comunidad quien, este mismo año, fue víctima del incendio de su casa en el barrio Bicentenario. La mujer habló con La Opinión Austral y relató que el hecho ocurrió aproximadamente a las 02:30 horas.

De acuerdo a lo que dio a conocer a este medio, los malvivientes actuaron con premeditación, ya que “cortaron los cables” de las cámaras de seguridad que están ubicadas tanto en la parte interna como externa del local. Tras forzar la entrada, “rompieron la puerta completa“, dejando a su paso una serie de daños que la comerciante deberá enfrentar a pulmón.

Lorena “Colo” Álvarez, propietaria del local en el que robaron. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Asimismo, Álvarez comentó que el botín incluyó una gran variedad de mercadería, como gaseosas, vinos, cervezas, fiambres y milanesas ya preparadas. Sin embargo, el golpe económico se agravó con la sustracción de dinero de la caja registradora y un intento de robo de maquinaria. Álvarez confirmó que sustrajeron 20 mil pesos de la caja registradora y que quisieron llevarse una cortadora de fiambre.

La comerciante expresó el profundo dolor que le genera el hecho, más allá de las pérdidas materiales, dado al esfuerzo que implica mantener un negocio en el contexto económico actual. “Está difícil sostener un negocio. Uno va comprando en el día a día, porque ya no hacemos las mismas compras grandes que hacíamos antes”, comentó la mujer, muy afligida por la situación.

Álvarez recordó que el año ya había comenzado mal, ya que en febrero su casa se incendió, agradeció la solidaridad vecinal, la ayuda recibida, y mencionó específicamente que “los chicos de Alumisur, re buenos re piolas vinieron, se llevaron la puerta así que me van a dar una manito con eso”. A pesar del robo, la comerciante afirmó su intención de seguir adelante: “Vamos a seguir trabajando“.