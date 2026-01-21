Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre que se encontraba realizando actividad física encontró una mano en avanzado estado de descomposición en una zona descampada detrás del barrio 13 de Diciembre de Caleta Olivia. Tras el hallazgo, que se produjo cerca de las 10:00 de este miércoles, el corredor dio aviso a las autoridades.

En el lugar se desplegó un importante operativo para asegurar el perímetro.

Personal de Criminalística y autoridades judiciales se hicieron presentes con el objetivo de preservar la escena del hallazgo y comenzar la recolección metódica de toda evidencia posible que pudiera encontrarse.

En la zona se mantuvieron activas las tareas de rastrillaje lo que permitió que en las primeras horas de la tarde, se encontrasen dos pies y una cabeza.

Los restos presentan un avanzado estado de descomposición, similar al del primer hallazgo por lo que no se pudo establecer si pertenecen a un hombre o a una mujer, pero se presume que corresponden a una persona adulta.

Fuentes consultadas por El Patagónico señalaron que por el momento es imposible establecer la data de muerte hasta tanto lo determinen los peritos forenses.

En las inmediaciones, se hicieron presentes dos familiares de Mario García, el caletense que está desaparecido desde el 8 de diciembre y que fue visto por última vez cuando se retiraba de su domicilio ubicado en el barrio 2 de Abril.