CAMINO A LAS URNAS

FALTAN 30 DÍAS PARA LAS ELECCIONES

 

INSÓLITO

LE QUISO PASAR DROGA A UN DETENIDO EN PICO TRUNCADO Y PAGÓ $15.000 PARA NO IR PRESA

COMPRA DE 3 ESTANCIAS DE SANTA CRUZ POR PARTE DE CHILENOS: “HABÍA UNA CLARA MANIOBRA” ILEGAL

ORGULLO CALETENSE: LAUTARO TIENE 10 AÑOS Y ESTÁ ENTRE LOS MEJORES EN TENIS DE MESA DE LA PATAGONIA

ÚLTIMA MISA

EL OBISPO IGNACIO MEDINA SE DESPIDIÓ DE LOMAS DE ZAMORA

UN CAMBIO DE PARADIGMA PARA CALETA OLIVIA

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: “LA PLANTA YA ESTÁ LISTA”

LO CONFIRMÓ A LA OPINIÓN ZONA NORTE, EL SECRETARIO DE SERVICIOS RUBÉN CONTRERAS. SE ESTÁ EN PROCESO DE CAPACITAR A EL PERSONAL PARA LUEGO PONERLA EN MARCHA.

 

COMODORO

AMO DEL AJEDREZ: TIENE 9 AÑOS Y YA ES MAESTRO INTERNACIONAL

 

DOBLE FESTEJO

JUBILADOS DEL TRABAJO, NO DE LA VIDA

LLENO TOTAL EN EL CENTRO DE JUBILADOS “ALEGRÍA DE VIVIR” PARA CELEBRAR LA PRIMAVERA Y EL DÍA DE LA SANIDAD. ALMUERZO, MÚSICA Y MUCHA DIVERSIÓN.

CELEBRACIÓN

SE VIENE LA SEMANA DEL TURISMO EN CALETA

PREOCUPACIÓN

SE REPLICAN LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA CIUDAD

RECONSTRUCCIÓN DE LA RUTA 3

SE DECLARÓ LA EMERGENCIA NACIONAL POR 180 DÍAS

 

LIGA NORTE

OLIMPIA PODRÍA LLEGAR A SER CAMPEÓN SIN JUGAR

EN ESTA NOTA Tapas

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