CAMINO A LAS URNAS
FALTAN 30 DÍAS PARA LAS ELECCIONES
INSÓLITO
LE QUISO PASAR DROGA A UN DETENIDO EN PICO TRUNCADO Y PAGÓ $15.000 PARA NO IR PRESA
COMPRA DE 3 ESTANCIAS DE SANTA CRUZ POR PARTE DE CHILENOS: “HABÍA UNA CLARA MANIOBRA” ILEGAL
ORGULLO CALETENSE: LAUTARO TIENE 10 AÑOS Y ESTÁ ENTRE LOS MEJORES EN TENIS DE MESA DE LA PATAGONIA
ÚLTIMA MISA
EL OBISPO IGNACIO MEDINA SE DESPIDIÓ DE LOMAS DE ZAMORA
UN CAMBIO DE PARADIGMA PARA CALETA OLIVIA
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: “LA PLANTA YA ESTÁ LISTA”
LO CONFIRMÓ A LA OPINIÓN ZONA NORTE, EL SECRETARIO DE SERVICIOS RUBÉN CONTRERAS. SE ESTÁ EN PROCESO DE CAPACITAR A EL PERSONAL PARA LUEGO PONERLA EN MARCHA.
COMODORO
AMO DEL AJEDREZ: TIENE 9 AÑOS Y YA ES MAESTRO INTERNACIONAL
DOBLE FESTEJO
JUBILADOS DEL TRABAJO, NO DE LA VIDA
LLENO TOTAL EN EL CENTRO DE JUBILADOS “ALEGRÍA DE VIVIR” PARA CELEBRAR LA PRIMAVERA Y EL DÍA DE LA SANIDAD. ALMUERZO, MÚSICA Y MUCHA DIVERSIÓN.
CELEBRACIÓN
SE VIENE LA SEMANA DEL TURISMO EN CALETA
PREOCUPACIÓN
SE REPLICAN LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA CIUDAD
RECONSTRUCCIÓN DE LA RUTA 3
SE DECLARÓ LA EMERGENCIA NACIONAL POR 180 DÍAS
LIGA NORTE
OLIMPIA PODRÍA LLEGAR A SER CAMPEÓN SIN JUGAR
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