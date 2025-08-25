Your browser doesn’t support HTML5 audio
El joven de 23 años que chocó la camioneta Toyota Hilux de su padre el domingo pasado, dio negativo al test de alcoholemia y positivo a consumo de marihuana. El hecho ocurrió el domingo pasado alrededor de las 14:30 horas, entre la avenida Del Trabajo y la calle Padre Jordán, a metros de un supermercado y una escuela. El hombre colisionó contra el frente del centro Actividades Terapéuticas para Rehabilitación y Asistencia (A.T.R.A).
Asimismo, se conoció que el joven en cuestión conducía con una licencia de conducir que había vencido en agosto del año pasado y le había sacado la camioneta al padre sin su permiso. El señor, que se acercó al lugar del hecho y se mostró profundamente afligido por la situación, le contó a la Policía de Santa Cruz que se dio cuenta de la ausencia de su rodado a horas de la madrugada.
Por otro lado, el diario La Opinión Austral conoció que el padre del joven que protagonizó el accidente le dijo a los uniformados que se la pasaba trabajando, que a su hijo no le faltaba nada, y mencionó que “él tiene su auto y viene y me saca mi camioneta“. El rodado sufrió daños considerables y quedó secuestrado en un corralón municipal. Al mismo tiempo, el centro de asistencia también sufrió importantes daños, aunque el padre se comprometió a hacerse cargo de los arreglos.
Finalmente, el chico eligió expresarse a través de su cuenta de Instagram, donde dio a conocer que “no le robé la camioneta a nadie, ni nada, no andaba pisteando” en el momento del accidente, y comentó que “iba manejando normal. El posteo fue realizado con el fin de “aclarar todas las noticias que están dadas vueltas”, de hecho, el joven etiquetó a los medios locales que, según él, “me mancharon con tal de tener comentarios y likes”.
Además, informó que en las imágenes de las cámaras de seguridad se ve que “iba manejando lento y de repente se fue todo a la m…”, debido a que “sufrí una convulsión mientras conducía“. Esto, según sus palabras, se respalda con que “todos los dopping dieron negativos“. Para cerrar, dio a conocer que la camioneta “me la dio mi papá directamente para hacer ubers y viajes para darle plata“, y lamentó que “el muy vivo cambió la historia para sacarse quilombos, el mejor padre por suerte”.
