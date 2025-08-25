Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El joven de 23 años que chocó la camioneta Toyota Hilux de su padre el domingo pasado, dio negativo al test de alcoholemia y positivo a consumo de marihuana. El hecho ocurrió el domingo pasado alrededor de las 14:30 horas, entre la avenida Del Trabajo y la calle Padre Jordán, a metros de un supermercado y una escuela. El hombre colisionó contra el frente del centro Actividades Terapéuticas para Rehabilitación y Asistencia (A.T.R.A).

Asimismo, se conoció que el joven en cuestión conducía con una licencia de conducir que había vencido en agosto del año pasado y le había sacado la camioneta al padre sin su permiso. El señor, que se acercó al lugar del hecho y se mostró profundamente afligido por la situación, le contó a la Policía de Santa Cruz que se dio cuenta de la ausencia de su rodado a horas de la madrugada.

Por otro lado, el diario La Opinión Austral conoció que el padre del joven que protagonizó el accidente le dijo a los uniformados que se la pasaba trabajando, que a su hijo no le faltaba nada, y mencionó que “él tiene su auto y viene y me saca mi camioneta“. El rodado sufrió daños considerables y quedó secuestrado en un corralón municipal. Al mismo tiempo, el centro de asistencia también sufrió importantes daños, aunque el padre se comprometió a hacerse cargo de los arreglos.

Finalmente, el chico eligió expresarse a través de su cuenta de Instagram, donde dio a conocer que “no le robé la camioneta a nadie, ni nada, no andaba pisteando” en el momento del accidente, y comentó que “iba manejando normal. El posteo fue realizado con el fin de “aclarar todas las noticias que están dadas vueltas”, de hecho, el joven etiquetó a los medios locales que, según él, “me mancharon con tal de tener comentarios y likes”.

Además, informó que en las imágenes de las cámaras de seguridad se ve que “iba manejando lento y de repente se fue todo a la m…”, debido a que “sufrí una convulsión mientras conducía“. Esto, según sus palabras, se respalda con que “todos los dopping dieron negativos“. Para cerrar, dio a conocer que la camioneta “me la dio mi papá directamente para hacer ubers y viajes para darle plata“, y lamentó que “el muy vivo cambió la historia para sacarse quilombos, el mejor padre por suerte”.