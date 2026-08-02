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Este domingo se cumplieron dos meses del fallecimiento del comisario de la Policía de Santa Cruz, Gabriel Trujillo, y su familia, junto a compañeros de fuerza y vecinos, convocó a una marcha en la zona de El Gorosito, en el centro de la ciudad de Caleta Olivia, para reclamar justicia por lo que consideran un hecho que aún no ha sido tratado con la profundidad que merece.

La movilización fue seguida en directo por LU12 AM680 y La Opinión Austral, donde se pudo ver a su hermano Julio, su hermana Lorena y su madre Cecilia, junto a numerosos camaradas que se acercaron a acompañarlos. Gabriel Trujillo perdió la vida el 2 de junio, cerca de las 14 horas, tras permanecer varios días internado: se dirigía a cumplir tareas laborales hacia Cañadón Seco cuando fue embestido por detrás por un vehículo conducido por una persona de apellido Alonso, quien tenía un alto grado de alcohol en sangre al momento del accidente.

Uno de los participantes de la marcha agradeció el acompañamiento. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El pedido de la familia

“Estamos en la marcha para Gabriel, con todos los compañeros y familiares que nos están acompañando. Agradecerles —y a los que no vinieron, seguramente están de guardia—, gracias a todos. Y acá estamos pidiendo justicia por Gabriel Trujillo”, expresó uno de los presentes, amigo y compañero de trabajo del comisario.

Julio Trujillo había solicitado previamente que no se tomaran declaraciones formales durante la jornada, respetando el profundo dolor que embarga a sus seres queridos. Sin embargo, se confirmó que la familia avanza con dos abogados —uno del lado de la rama materna y otro a cargo de Julio— que trabajan en conjunto para exigir una investigación más rigurosa y, fundamentalmente, el cambio de carátula del hecho. Su reclamo se sustenta en la sospecha de que el imputado podría contar con influencias que inclinen el proceso, por lo que piden una intervención judicial transparente y sin condicionamientos.

Gabriel era recordado por su padre como un hombre de bien, que jamás alardeaba de los actos de servicio en los que había colaborado, y por su madre como un hijo aplicado y querido por todos. La comunidad lo despidió con inmenso cariño y sus compañeros ya habían instalado un recordatorio en el lugar del accidente; la familia planea colocar también una estrella amarilla en ese sitio para mantener viva su memoria.

Los familiares y amigos de Gabriel. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El acompañamiento de quien pasó por lo mismo

Entre los presentes se acercó Claudio Cruz, hijo de Julia Casas, la jubilada que en 2023 fue atropellada y falleció en la avenida Eva Perón de la misma ciudad. Su caso guarda similitudes y su experiencia en la justicia es un recordatorio del largo camino que aún queda por recorrer:

“Nosotros pasamos por lo mismo. El juicio fue el año pasado, lo condenaron a cuatro años y medio en primera instancia, pero apeló y la causa sigue en trámite. Los vocales del Tribunal Superior de Justicia todavía no votaron. Estamos esperando que dejen firme la condena y que cumpla los cuatro años. El mensaje para la familia Trujillo es que no abandonen, que sigan; nosotros los vamos a contener y acompañar”.

Claudio Cruz, hijo de Julia Casas. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Se realizó una misa en su memoria

La jornada finalizó con un acto de fe: a las 19 horas se celebrará una misa en la Parroquia San Juan Bosco en memoria del comisario Gabriel Trujillo, a la que se invita a toda la comunidad a sumarse.

Además de los casos de Julia Casas y Gabriel Trujillo, vecinos y organizaciones recuerdan también los casos de “Huesito” y Sofía, hechos que conmovieron a Caleta Olivia y que mantienen vigente el reclamo de justicia y seguridad vial. La familia Trujillo sostiene que no bajará los brazos hasta que se haga justicia real, verdadera y completa.