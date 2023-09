Él es Lautaro Torres, un joven caletense de tan solo 10 años que a su corta edad está haciendo desastres en tenis de mesa. Este fin de semana, el talentoso deportista viajará a la ciudad de Trelew, para competir en un campeonato prestigioso de la Patagonia.

En tan solo 10 años, el joven caletense se encuentra en el ranking número 1 de la Patagonia en las categorías Sub 15 y la 3ª. Además, Lautaro ya ha conseguido dos títulos regionales y ganó el premio a “Jugador Destacado 2022“.

Dentro de dos días, Lautaro tendrá otra oportunidad para poder demostrar su talento. En Trelew, este fin de semana, se disputará el 5º Torneo Regional de Tenis de Mesa y él estará presente y va a querer sumar un nuevo campeonato a su vitrina.

El caletense a su corta edad ya ha jugado torneos en: Trelew, Las Heras, Paraná, Río Negro y, obviamente, en su ciudad natal.

Lautaro es la prueba real que con talento e intensidad todo se puede lograr. El joven caletense, con 10 años, ya ha logrado mucho para este deporte y lo que aún le queda por demostrar. ¡Lautaro Torres es un orgullo santacruceño!

Protagonista

Lautaro Torres habló con el Canal 2 de Caleta Olivia, en el programa Radio Dos. Allí, se mostró muy contento por lo que le está pasando y, como todo niño, quiere seguir demostrando todo su talento.

“El tenis de mesa es mi deporte favorito, me gustaría seguir haciéndolo por muchos años más. En mi primer torneo estaba muy nervioso, no conocía a la gente y era todo nuevo. Cuando juego, siento mucho el apoyo de mis padres”, dijo Torres.

“Todos los días aprendo algo nuevo, gracias a mi ‘profe’ Willy. Antes jugaba por diversión, ahora lo hago porque lo disfruto y me gusta. Un sueño es jugar en Primera, con los más grandes y aprender de ellos, aunque me ganen“, sostuvo Lautaro.

“En tan poco tiempo mejoré mucho en este deporte. Me gustaría agradecerle a mis padres, ellos siempre están conmigo y eso me gusta mucho. Vivir de este deporte es mi sueño y mi ídolo es Horacio Cifuentes, un muy buen jugador, me gustaría jugar como él algún día“, agregó.

Lautaro concluyó dejando un lindo mensaje a todos los jugadores de tenis de mesa de la Patagonia: “Nunca se rindan, sigan sus sueños y si les gusta aprendan, que todo sale“.