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La política santacruceña despidió este lunes a Luis Alberto Alcain, histórico dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) y exdiputado provincial, cuya trayectoria quedó vinculada a algunos de los principales procesos institucionales de Santa Cruz durante la recuperación democrática.

La noticia de su fallecimiento motivó mensajes de despedida por parte de dirigentes políticos e instituciones.

Más allá de los mensajes de pesar conocidos durante la jornada, el recorrido político de Alcain ocupa un lugar en la historia institucional santacruceña por su participación en el proceso de reconstrucción democrática iniciado en 1983, su actuación legislativa durante el juicio político al entonces gobernador Ricardo Del Val en 1990 y su rechazo al proyecto que instauró la Ley de Lemas en la provincia.

Luis Alcain. FOTO: ARCHIVO LA OPINIÓN AUSTRAL

La Cámara de Diputados de Santa Cruz difundió un mensaje institucional tras conocerse el fallecimiento del exlegislador. Entre las primeras expresiones públicas también estuvo la presidenta de la UCR de Caleta Olivia, Nadia Soca, quien recordó al exdirigente mediante una publicación en redes sociales. “Luis Alberto Alcaín. Q.E.P.D. Flaco. Un dirigente distinto, único. Gracias por enseñarme a abrazar a esta U.C.R. Abrazo a Isabel, Julia, Emi y Matías (tu mejor obra)”. El mensaje hizo referencia tanto a su militancia política como a su entorno familiar.

La candidatura a vicegobernador en el regreso de la democracia

Luis A. Alcain integró una de las fórmulas más representativas del radicalismo santacruceño en las elecciones del 30 de octubre de 1983, las primeras tras el retorno del orden constitucional.

La Unión Cívica Radical presentó la fórmula integrada por Jorge Luis Lorenzo como candidato a gobernador y Luis A. Alcain como candidato a vicegobernador.

En aquellos comicios resultó electa la fórmula del Partido Justicialista encabezada por Arturo Puricelli y Francisco Patricio Toto, que obtuvo el 55,71% de los votos, mientras que la propuesta radical alcanzó el 39,86% de los sufragios.

Ese resultado convirtió a la UCR en la principal fuerza opositora dentro de la Cámara de Diputados provincial.

Diputado por Caleta Olivia

Además de integrar la fórmula provincial, Alcain fue electo diputado por el pueblo de Caleta Olivia, desempeñándose entre 1987 y 1995.

Su papel durante el juicio político a Ricardo Del Val

Uno de los capítulos centrales de la trayectoria parlamentaria de Luis Alcain estuvo vinculado al juicio político contra el entonces gobernador Ricardo Del Val, desarrollado durante 1990.

En ese proceso, Alcain integró el grupo de legisladores opositores que participaron en la tramitación parlamentaria del expediente que culminó con la destitución del mandatario provincial.

Durante el desarrollo del procedimiento, Del Val presentó un descargo en el que recusó a tres integrantes de la Sala Juzgadora, entre ellos Luis Alcain. El documento incorporado al expediente señalaba: “No obstante lo peticionado en acta del 07/06/90, deducimos recusación de los integrantes de la Sala Juzgadora que públicamente adelantaron su opinión sobre la culpabilidad del imputado, Señores Ernesto Abel Cruz, Sergio Edgardo Acevedo y Luis Alcain”.

El escrito fundamentaba la recusación indicando: “La recusación se funda en que el prejuzgamiento incurrido conculca la garantía del ‘juez imparcial’.”

El proceso concluyó con la destitución del entonces gobernador.

La oposición a la Ley de Lemas

Ese mismo año, la Legislatura provincial debatió la incorporación de la Ley de Lemas al sistema electoral santacruceño. Durante ese tratamiento parlamentario, el bloque de la Unión Cívica Radical manifestó su rechazo al proyecto impulsado por el oficialismo.

Luis Alcain integró el grupo de diputados radicales que votó en contra de la iniciativa junto con otros legisladores de la bancada. La posición del radicalismo sostenía que el mecanismo modificaba la forma tradicional de representación electoral.

Pese a la oposición del bloque radical, la iniciativa obtuvo la mayoría necesaria para convertirse en ley e incorporarse al sistema electoral provincial.

La Ley de Lemas permaneció vigente durante décadas en Santa Cruz y es todavía uno de los temas recurrentes del debate político provincial.