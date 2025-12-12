Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

L.D.A., el hombre que fue detenido días atrás por intentar agredir a otro ciudadano y pasearse por una plaza con un cuchillo en la mano, ahora fue denunciado por acosas a su ex novia, luego de un mes de relación. La reciente denuncia judicial fue radicada en la Comisaría Quinta de Caleta Olivia por una mujer de 42 años, quien solicitó medidas cautelares ante el Juzgado.

Según supo La Opinión Austral, la ciudadana mantuvo un vínculo con el hombre durante aproximadamente un mes. La relación finalizó cuando la mujer decidió cortar el lazo debido a actitudes que no eran de su agrado, per el imputado no tomó bien la decisión. A partir de ese momento, el hostigamiento se habría intensificado. La denunciante relató que L.D.A. comenzó a molestarla y a visitar los lugares que ella frecuenta habitualmente.

Además del acoso presencial, la mujer manifestó haber detectado escraches en Facebook que contenían datos personales suyos, información que, según la damnificada, solo era de conocimiento del masculino. Ante esta situación de hostigamiento constante y la difusión de sus datos privados, la ciudadana se presentó ante la autoridad policial para radicar la denuncia formal y solicitar medidas cautelares que garanticen su seguridad y cese el acoso.

Como ya lo había indicado este medio, L.D.A. había sido detenido por personal de la Comisaría Segunda en las instalaciones de la plaza “20 de Noviembre” tras la alerta de un vecino. El ciudadano manifestó a los agentes que, mientras transitaba a pie por el sector, fue interceptado por un ciudadano al que reconoció.

Según la denuncia de la víctima, el agresor comenzó a insultarlo y, de manera intimidante, le exhibió un arma blanca tipo cuchillo, con la que intentó agredirlo. Afortunadamente, el ataque no se concretó, y el agresor se retiró del sitio. Momentos después fue atrapado en el espacio público.