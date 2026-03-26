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Un incendio registrado en el basural de Caleta Olivia movilizó durante varias horas a personal de Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos de la Municipalidad de Caleta Olivia (PTRUMCO), en la noche de este martes 25 de marzo. Maquinaria municipal y efectivos de Bomberos Voluntarios 2 de Junio, lograron controlar el foco ígneo tras un operativo que se extendió hasta la medianoche.

El director de Petruco, Sebastián González, brindó detalles La Opinión Austral sobre cómo se desarrolló la emergencia y las tareas que permitieron sofocar el fuego en uno de los sectores del predio.

Cómo se originó el incendio en el basural

Según explicó González, el foco fue detectado alrededor de las 20:30 horas, cuando el jefe de seguridad alertó sobre la presencia de fuego en el lugar.

“Se activó el protocolo correspondiente, se dio aviso a los encargados y se convocó a Bomberos Voluntarios”, indicó. En ese marco, se desplegó un operativo conjunto que incluyó el uso de maquinaria pesada y recursos hídricos para contener las llamas.

Si bien al momento no se pudo determinar con certeza el origen del incendio, el responsable del predio señaló que podría haber sido intencional. “El día anterior hubo un foco en otro sector que no se apagó completamente, pero también hay ingresos por distintos lugares, por lo que no se descarta que haya sido provocado”, explicó.

El operativo

Para combatir el incendio, se trabajó inicialmente con una máquina del predio y posteriormente se sumó equipamiento de Obras Públicas, alcanzando un total de dos máquinas operativas en el lugar.

Las tareas se concentraron en el sector de podas, donde se procedió a tapar el fuego con tierra y a enfriar la zona con agua. En total, se utilizaron dos camiones cisterna.

“El fuego se logró sofocar cerca de las 00:30 horas”, detalló González, quien además destacó que las labores fueron continuas durante toda la noche para evitar que el foco se reavivara.

Cabe señalar que, según indicaron desde PTRUMCO, los incendios en el basural suelen registrarse cada dos o tres días, aunque en este sector específico no se habían producido focos recientemente.

Incendio en PTRUMCO. (FOTO: INFOCALETA)

Sin heridos ni daños en el predio

A pesar de la magnitud del operativo, no se registraron personas heridas ni daños materiales en las instalaciones del basural.

“No hubo heridos, no se afectó ningún galpón ni tampoco a los vecinos lindantes”, aseguró el director , quien llevó tranquilidad a la comunidad respecto al impacto del siniestro.

Concientización

Tras el incidente, González reiteró la importancia de respetar las normas de uso del predio para prevenir nuevos focos de incendio.

El acceso al basural se encuentra habilitado de lunes a lunes, entre las 9:00 y las 19:00 horas. Durante ese horario, el personal indica a los vecinos el lugar adecuado para depositar los residuos.

“Pedimos que no arrojen basura al costado del camino y que respeten los horarios. Después de las 19 horas el portón permanece cerrado”, explicó González.

Asimismo, insistió en la necesidad de evitar cualquier tipo de quema dentro del predio. “Cuidemos la limpieza y tratemos de no hacer fuego”, concluyó.

Un problema recurrente que requiere compromiso comunitario

El incendio vuelve a poner en agenda una problemática recurrente en el basural de Caleta Olivia, donde la combinación de residuos y prácticas indebidas generan condiciones propicias para la aparición de focos ígneos.

Desde PTRUMCO remarcaron que el trabajo operativo es constante, pero subrayaron que la prevención también depende del compromiso de la comunidad en el correcto manejo de los residuos.