Futurar 2026: “Queremos que los jóvenes conozcan las oportunidades que existen en el lugar donde viven” Priscilla Jwanczyk, secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Caleta Olivia, destacó la importancia de vincular a los jóvenes con las oportunidades educativas, laborales y productivas de Santa Cruz. En el marco de Futurar Expo 2026, CAMICRUZ participó con un stand institucional y una charla a cargo de Pablo Rossi, acercando a los estudiantes a la actividad minera y sus posibilidades de formación y desarrollo profesional.

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Realizada en Caleta Olivia, Futurar Expo 2026 reunió a más de 650 jóvenes de escuelas secundarias y técnicas junto a instituciones y representantes de distintos sectores productivos, con el objetivo de acercar herramientas para proyectar su futuro educativo y laboral.

¿Cómo nació Futurar Expo y qué necesidad de los jóvenes de Caleta Olivia busca atender esta iniciativa?

Futurar nació de la escucha y del trabajo que venimos realizando desde la Secretaría de Desarrollo Social con los jóvenes de nuestra ciudad. A partir del recorrido por las escuelas secundarias y del contacto directo con los estudiantes, identificamos la necesidad de acercarles información y herramientas concretas para que puedan proyectar su futuro.

Muchos están terminando la secundaria y tienen dudas sobre qué estudiar, dónde capacitarse o cómo dar sus primeros pasos en el mundo laboral. Por eso, junto al equipo de Políticas Laborales y Gestión Comunitaria, comenzamos a construir esta propuesta, que busca conectar a los jóvenes con las oportunidades educativas, laborales y productivas de nuestra región.

¿Qué importancia tiene que sectores productivos como la minería participen de Futurar y dialoguen directamente con los jóvenes?

Es fundamental, porque nuestros jóvenes necesitan conocer las oportunidades que existen en el lugar donde viven. Santa Cruz tiene una matriz productiva muy importante y la minería es uno de los sectores que forman parte de esa realidad, junto con la actividad petrolera, naval, los servicios y otras áreas que generan demanda de trabajadores calificados.

Que las empresas y los representantes de estos sectores estén presentes permite que los estudiantes conozcan de primera mano cómo funcionan esas actividades, qué perfiles profesionales necesitan y qué formación deben desarrollar para acceder a esas oportunidades.

La idea es acercar la educación al mundo del trabajo y generar un vínculo concreto entre las expectativas de los jóvenes y las necesidades productivas de nuestra región. Queremos que puedan proyectar su futuro sin sentir que necesariamente tienen que irse de Caleta Olivia para crecer profesionalmente.

La participación de instituciones como CAMICRUZ es muy valiosa porque permite que los jóvenes tengan contacto directo con referentes de la actividad minera y puedan conocer mejor un sector estratégico para nuestra provincia.

No es lo mismo escuchar hablar de una actividad que tener la posibilidad de acercarse, preguntar, despejar dudas y conocer cuáles son sus desafíos y sus oportunidades. Estos espacios de intercambio enriquecen la experiencia de los estudiantes y les permiten ampliar su mirada sobre las posibilidades de formación y desarrollo profesional.

La charla de Pablo Rossi, Jefe de Relaciones Comunitarias de CVSA sumo una instancia de diálogo que complementa la información de los stands. Para nosotros, ese intercambio es central: queremos que los jóvenes sean protagonistas, que pregunten, que expresen sus inquietudes y que puedan llevarse respuestas concretas para pensar su futuro.