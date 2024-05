Este miércoles 1º de mayo, gremios que integran la Confederación General del Trabajo de Santa Cruz Zona Norte concentraron en la Plaza “20 de Noviembre” para conmemorar el Día del Trabajador, ayudando a los que menos pueden.

Para ello hicieron una olla y “locreada” popular, que a partir de las 12.30 se repartió a los cientos de ciudadanos de Caleta Olivia que se acercaron para retirar su plato caliente y frutas que acompañaron la porción.

Los gremios nucleados en la CGT realizaron dos ollas para ayudar a los que menos pueden. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN ZONA NORTE.

Asimismo, referentes y autoridades sindicales aprovecharon esta ocasión para analizar las medidas que se tomarán de cara al próximo 9 de mayo, teniendo en cuenta que, en esa fecha se programa un paro nacional convocado por la CGT en el país, en contra de las acciones del Gobierno nacional y posible sanción de la Ley Bases.

“Es una olla popular realizada por la CGT de Zona Norte, donde los compañeros de todos los gremios hicieron posible que se hagan dos ollas. Esto se debe a que, al ser 1º de mayo, no sabíamos si hacer una marcha o hacer la olla y nos pusimos de acuerdo de hacer las ollas populares, primero para festejar este día y después, para dar una mano a la comunidad”, indicó Sergio Sarmiento, delegado de la CGT Regional en diálogo con La Opinión Zona Norte.

Agregó que en la fecha “había una movilización en Buenos Aires muy grande por el Día del Trabajador y el día 9 va a ser el paro nacional de la CGT, de lo cual esperamos a todos los trabajadores acá en la ciudad, en Río Gallegos y en las distintas ciudades para hacer una movilización”.

En este sentido, informó que se busca “demostrarle a este gobierno que las cosas están muy mal”.

FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN ZONA NORTE.

“Como todos sabemos, ayer se dio media sanción de la Ley Bases donde lamentablemente encontramos que hay un montón de políticos y diputados que fueron elegidos por el pueblo que están traicionando a los trabajadores. Y a los jubilados le va a hacer mucho daño esto y al país también”, señaló.

Al respecto de este tema, David Hermosilla, secretario General de la CGT Santa Cruz Norte, señaló que se realizó “una intervención en la comunidad, entendiendo también lo simbólico que es el 1º de mayo a nivel nacional”.

“Va a haber una marcha una movilización y todo lo que pasó ayer, nosotros hace unos años e incluso en el gobierno de Macri le decíamos que a los 90′ no volvíamos más y con lo que pasó ayer, volvimos a los 90 y un poco peor”, continuó.

FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN ZONA NORTE.

Para cerrar, enfatizó en las graves consecuencias que podrían impactar en la población, diciendo que “lo que viene para adelante no es nada alentador”, principalmente con “las privatizaciones, en el hecho de que hoy las mujeres y los hombres no se van a poder jubilar”.

“Hay mamás, abuelas, que están por cumplir 60 años, hay que decirle que no se van a poder jubilar, que van a tener que esperar a los 65 años y no van a tener una jubilación, van a tener una pensión. Y sabemos que una jubilación mínima hoy no alcanza, imagínate cobrando el 80% de una jubilación mínima va a ser peor”, concluyó.

FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN ZONA NORTE.