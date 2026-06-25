Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un importante operativo policial se desplegó en las últimas horas en Caleta Olivia, donde efectivos de la División de Investigaciones (DDI) llevaron adelante siete allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad en el marco de una causa judicial por amenazas y lesiones leves.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Instrucción N° 2 de Caleta Olivia y tuvo como objetivo reunir elementos probatorios que permitan avanzar en una investigación que se encuentra en pleno desarrollo.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que los procedimientos se concretaron durante la jornada del martes 23 de junio y demandaron un importante despliegue de recursos humanos y logísticos, con intervenciones en viviendas ubicadas en el barrio Los Pinos, el casco céntrico y la Zona de Chacras.

Las diligencias se realizaron de manera simultánea con el propósito de preservar evidencia y evitar que posibles elementos de interés fueran ocultados o retirados de los domicilios alcanzados por las órdenes judiciales.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que el trabajo estuvo centrado en la búsqueda de objetos que pudieran aportar información relevante para esclarecer los hechos investigados bajo la carátula de “Amenazas y lesiones leves“.

Durante varias horas, los investigadores llevaron adelante inspecciones minuciosas en cada una de las propiedades señaladas por la Justicia, mientras se desarrollaban las actuaciones de rigor y se identificaba a las personas presentes en los inmuebles.

El resultado más significativo se registró en una vivienda ubicada en el barrio Los Pinos, donde los efectivos encontraron diversos elementos que fueron inmediatamente secuestrados por disposición judicial. Entre ellos se encontraba un arma de fuego, tres teléfonos celulares y veinticinco plantas de marihuana, material que quedó bajo custodia para su posterior análisis y evaluación dentro del expediente.

Los dispositivos móviles serán sometidos a pericias técnicas con el objetivo de determinar si contienen información vinculada a la causa principal o a otras posibles líneas investigativas.

En cuanto al arma secuestrada, las autoridades deberán establecer su procedencia, situación registral y eventual vinculación con los hechos que motivaron la intervención judicial. En las restantes viviendas allanadas, los investigadores no encontraron elementos directamente relacionados con la causa principal.

No obstante, los procedimientos permitieron identificar formalmente a los moradores presentes en cada domicilio, incorporando información que podría resultar de utilidad para el avance de la investigación.