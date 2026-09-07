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Una situación de horror e indignación tuvo lugar la mañana de este lunes 7 de septiembre en la localidad de Caleta Olivia. Vecinos del barrio Güemes encontraron los restos de un bebé en el interior de una bolsa de basura y dieron aviso a las autoridades de forma inmediata.

La situación ocurrió entre las calles Máximo Berezoski y Misionero Beauvoir, en cercanías de las instalaciones de Bomberos Voluntarios “2 de Junio” y de la Escuela Provincial N° 29 “Juana Manso”. Fue a horas de la mañana.

El cuerpo de la beba fue trasladado al interior de la carpa. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

De acuerdo a lo que informaron fuentes de la Policía de Santa Cruz a La Opinión Austral, se trata de una beba de alrededor de 37 a 40 semanas de gestación (casi a término) que se encontraba en el interior de una bolsa de nylon negra.

Un perro que pasaba por la zona terminó sacando la bolsa del canasto de residuos y se estaba comiendo los restos. “Sacó la bolsa y la rompió, al parecer se la estaba comiendo“, indicó una fuente consultada por este medio.

Los efectivos cerraron las calles aledañas al lugar del hallazgo. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Dicho canasto está ubicado a pocos metros de la parada del colectivo de la línea 3.

La información policial

De acuerdo a la información policial oficial, La Opinión Austral conoció que, alrededor de las 10:15, los efectivos que se encontraban de guardia en la Comisaría Segunda recibieron un llamado de vecinos que solicitaban intervención entre la calle y el pasaje Mara.

Una persona identificada con las iniciales G.V.J. informó que encontró una bolsa de nylon frente a ubicación beauvoir 1845 que contenía en su interior un feto humano.

Casi de inmediato, en el lugar se hizo presente la Policía en conjunto con un médico policial que examinó el occiso y determinó que se trata de una “recién nacida, blanda, inmediata, sexo femenino, entre 34 y 40 semanas en término, impresiona desgarro por fauna animal (presumiblemente)”.

Investigación en curso

Los efectivos de la Comisaría, indicada anteriormente, y de otras dependencias policiales se encuentran trabajando en el lugar, bloquearon los accesos de las calles aledañas para trabajar con tranquilidad.

En el lugar se encuentra trabajando personal de Criminalística en conjunto con otras dependencias de la Policía de Santa Cruz. Se busca determinar si se trata de una recién nacida o producto de un aborto.

La carpa montada por personal de la Policía de Santa Cruz. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Se está levantando pruebas y la División de Investigaciones va a tomar intervención para buscar cámaras de seguridad en las cercanías y hablar con los vecinos que hayan visto algo sospechoso. Se conoce que en una vivienda cercana hay una cámara que podría haber registrado algo de interés.

Además, la guardia del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” está alerta ante el ingreso de una mujer con hemorragia y signos de haber pasado por un aborto o un parto domiciliario recientemente.

En la ruta N° 12 hallaron un feto

Alrededor de las 19 horas del sábado, dos deportistas que transitaban por la ruta provincial Nº 12, a cuatro kilómetros de Pico Truncado, encontraron un feto humano dentro de una caja de cartón abandonada sobre la banquina. Los testigos dieron aviso de inmediato al 911, lo que movilizó a efectivos policiales que acordonaron la zona para preservar los indicios en el terreno desértico.

La zona donde fue encontrado el feto. FOTO: ADN SUR

El Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil Nº 1 de Pico Truncado tomó de inmediato la causa y ordenó el traslado de los restos a la morgue judicial. Las autoridades iniciaron una investigación de oficio con el objetivo de reconstruir las circunstancias del hallazgo y dar con los responsables del abandono, preservando toda evidencia biológica y material del lugar.

En los próximos días se realizará la autopsia para determinar la edad gestacional, el sexo, si hubo nacimiento con vida y el tiempo de exposición del cuerpo a la intemperie. Estos datos serán fundamentales para definir la carátula definitiva del caso y orientar los pasos siguientes de la investigación.