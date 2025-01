Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Kevin Quiroga, el segundo detenido por el tiroteo en el barrio 2 de Abril de la localidad de Caleta Olivia, fue indagado por el juez Gabriel Contreras, titular del Juzgado de Instrucción Penal N° 2, sede que dirige la investigación por los hechos que dejaron a un joven de 20 años internado en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”. La semana pasada ocurrieron dos hechos que aterrorizaron a los vecinos y la gente llegó a contar 30 disparos con arma de fuego.

El hecho ocurrió el miércoles de la semana pasada. En el video que se viralizó a través de redes sociales se observa a un hombre con un arma de fuego disparando en dirección de la calle, que no es captada en el video, y a otro ciudadano que le pega a Oyarzún que está en el suelo. Luego, los dos agresores se suben a un rodado y se dan a la fuga a toda velocidad, mientras el damnificado se desplaza hasta resguardarse detrás de un vehículo estacionado y espera ayuda.

La detención de Quiroga. El sábado.

Contreras ordenó allanamientos en viviendas de los barrios Esperanza, 3 de Febrero, 2 de Abril, Miramar y Koltun. Tras los procedimientos, lograron secuestrar el auto en el que escapan los delincuentes, que se ve en el video, e incautaron droga. En la tarde del jueves, minutos después de las 16 horas, se llevó a cabo la detención de Sergio Ramos, el hombre de 48 años que se ve en el video con un arma de fuego. También se hicieron procedimientos en Pico Truncado.

Cabe destacar que Quiroga fue detenido el sábado pasado en la localidad de Puerto Deseado. “Fue un operativo muy grande. No vamos a permitir más que estas personas sigan poniendo en riesgo a la sociedad. A ellos no les importa nada, pero a nosotros sí nos importa, y los vamos a buscar”, aseguró el ministro de Seguridad Pedro Pródomos, reafirmando el compromiso del gobierno provincial con la seguridad de los ciudadanos del 2 e abril y el resto de Santa Cruz.

La detención de Ramos. El jueves.

Una bomba molotov

El jueves, una casa del barrio Esperanza de la localidad caletense se incendió y las pérdidad fueron totales. La vivienda es la número 82 y se encuentra ubicada en la calle Santa Fe. Intervino el personal de la Comisaría Quinta y de la División Cuartel 16° de Bomberos. Aunque el foco ígneo fue sofocado y controlado por los vecinos de la zona quienes acudieron al lugar con baldes de agua. Los dueños le dijeron al personal bomberil que no los necesitaban en el hogar.

El hecho tiene relación con uno de los implicados en uno de los tiroteos ocurridos en el 2 de Abril. La vivienda resultó ser de una mujer llamada Marisa que es la madre de Kevin Quiroga, el joven detenido el fin de semana en la localidad portuaria. La Opinión Zona Norte se acercó a la vivienda y dialogó con la propietaria, quien pide ayuda para recontruir la casa y responder a las necesidades de su familia.

Así quedó la casa incendiada.

“Vinieron a mi casa y lanzaron una molotov, ya sabemos quien es”, comenzó diciendo la mujer y agregó “y eso acarrea de los problemas que tuvo mi hijo (Kevin), expuso mucho la salud de mis otros hijos y los puso en riesgo”. La familia se encontraba durmiendo en la vivienda, alrededor de las 02:15 del jueves cuando comenzpo en incendio. A raíz de eso, los hijos de Marisa terminaron con lesiones producto del momento que intentaron huir del fuego.

La mujer indicó que se lastimaron cuando intentaron salir por una ventana, que perdieron casi todas sus pertenencias y están pasando un difícil momento. “Perdí la mayoría de mis cosas, me dejaron casi sin nada, hasta la heladera se me quemó y ahora no sé qué voy a hacer… traro de ver si los vecinos de Caleta Olivia me pueden ayudar con algo”, manifestó la mujer. Para ayudarla, se pueden comunicar al 2974294774 (solo WhatsApp).

El fuego afectó en su totalidad.

Finalmente, la mujer se refirió a su hijo, Kevin Quiroga. “Mi hijo ahora esta detenido, él estuvo involucrado en el tiroteo del barrio 2 de Abril, pero yo no tengo nada que ver con eso. Tengo hijos adolescentes a los que tengo que cuidad y no tienen relación con lo que ocurrió, los problemas de mi hijo (Kevin) son unicamente de él y que lo busquen a él”, cerró Marisa en diálogo con La Opinión Zona Norte.

Un ultimátum

Cabe destacar que el lunes 6 de enero sucedió el primer hecho de tiroteo del 2025. La situación tuvo lugar en inmediaciones de la escuela N° 6 “Nicolás Avellaneda”, frente a las escaleras 6 y 7. Los vecinos dijeron haber escuchado más de 10 disparos y Criminalística levantó 6 vainas de calibre 9 mm. La Justicia ordenó dos detenciones que están pendientes, y varios allanamientos que se llevaron a cabo días atrás.

El juez Gabriel Contreras.

De este modo, los efectivos de la DDI y la Policía de Santa Cruz trabajan en la búsqueda de otros dos hombres que habrían estado involucrados en el primer tiroteo que ocurrió en el populoso. Las directivas fueron emitidas de la sede judicial N° 2 que se encuentra de turno y está a disposición del juez Contreras. El mismo magistrado dirige las tareas investigativas para dar con el paradero de todos los responsables.

Asimismo, La Opinión Zona Norte conoció de buena fuente que los dos hombres que las autoridades intentan localizar actualmente se llaman Laureano y Nahuel y son dos hermanos de apellido Díaz. Al igual que Quiroga, los jóvenes son conocidos por la policía ya que han estado implicados en hechos delictivos en más de una oportunidad. Es decir que cuentan con antecedentes penales.

Ministro Pedro Pródromos.

En medio de los operativos por la balacera en el barrio 2 de Abril, el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Pródromos, brindó detalles sobre la investigación. Durante su visita a la Comisaría Segunda, donde ingresaban a otro de los detenidos implicados en el tiroteo, adelantó que dos personas más están identificadas y, en caso de no entregarse antes del martes, se intensificarán las acciones para capturarlas.

“Lo que les pedimos es que se presenten ante la Justicia hasta el día martes. Si no lo hacen, vamos a proceder como en el lejano oeste: empapelando toda la ciudad y poniendo “buscado” en toda la provincia“, expresó el funcionario, dando a conocer que las filmaciones obtenidas durante el operativo fueron fundamentales para identificar a los implicados. “Las filmaciones fueron clave para dar con estas personas”, señaló Prodromos, quien también destacó la magnitud del operativo llevado a cabo.