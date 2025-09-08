OTRO DE LOS HOMBRES HABÍA SIDO OPERADO DE LA CADERA HACE POCO

Un grave accidente de tránsito ocurrió en la tarde del domingo en la ruta provincial 12, a unos 5 kilómetros de Caleta Olivia, el en camino que conecta con Cañadón Seco. El hecho involucró a tres vehículos y dejó un saldo de varios heridos. Uno de ellos terminó con una lesión medular que requirió que sea internado en el área de terapia intensiva del Hospital Zonal.

Se trata del accidente que tuvo lugar antes de las 14:00 horas del pasado 7 de septiembre. Si bien, el diario La Opinión Austral publicó que hubieron dos rodados involucrados, fuentes de la Policía de Santa Cruz confirmaron a este medio, este lunes 8, que se trató de un choque múltiple entre un auto de menor tamaño y dos camionetas.

El violento siniestro involucró a una camioneta Toyota Hilux ocupada por C.L.C. y C.G., ambos con domicilio en la localidad de Pico Truncado y un automóvil Volkswagen Gol Trend conducido por B.M.H. y ocupado por M.A.A., también domiciliados en la ciudad mencionada anteriormente.

Uno de los rodados involucrados en el accidente. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

En tanto que el tercer rodado resultó ser una camioneta Ford F-100 conducida por M.F.L., quien iba acompañado por su hijo M.E.L y por su amigo D.F, todos con domicilio en la localidad truncadense. El último hombre había sido operado de la cadera recientemente, por lo que fue hospitalizado en el nosocomio a raíz de haber sufrido lesiones.

Según el testimonio del conductor de la F-100, el accidente se produjo cuando el Gol Trend intentó sobrepasar a su vehículo, seguido por la Toyota Hilux. En la maniobra, el Gol Trend se tiró a la banquina y, en el momento que retomó el carril, impactó con la F-100, lo que lo llevó a desencadenar el choque.

Autoridades trabajando en el lugar. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

A raíz del fuerte impacto, los ocupantes de la Hilux resultaron heridos. Uno de ellos fue diagnosticado con lesión medular y fuetrasladado a terapia intensiva. Asimismo, uno de los ocupante de la F-100 también resultó con traumatismo de columna y fue llevado al nosocomio local. La conductora del Gol Trend resultó ilesa, mientras que su acompañante se negó a ser examinado por los médicos.

Finalmente, es necesario destacar que personal de la Comisaría Segunda, Bomberos y personal sanitario se hicieron presentes en el lugar para asistir a los heridos y controlar el tránsito. Profesionales de Accidentología Vial realizó las pericias correspondientes, y se procedió al secuestro preventivo de los vehículos involucrados por orden de la sede judicial.