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Jorge “Locomotora” Castro volvió a quedar en el centro de la escena en Caleta Olivia luego de publicar en sus redes sociales la venta de una de sus propiedades ubicadas en la ciudad costera.

El histórico ex campeón mundial de boxeo, difundió imágenes de la vivienda y brindó detalles sobre su ubicación. La casa se encuentra sobre la calle Mariano Moreno, a pocas cuadras de la Costanera local y a unos 50 metros de la Ruta Nacional Nº 3.

A través de la publicación, invitó a las personas interesadas en adquirir el inmueble a comunicarse de manera privada para recibir más información sobre las condiciones de venta.

La oferta generó repercusión entre sus seguidores y vecinos de la localidad, aunque horas más tarde el anuncio quedó envuelto en una polémica inesperada.

El descargo del ex pugilista

Tras difundir la venta, Castro realizó una nueva publicación en la que manifestó su malestar por la aparición de una persona que, según sostuvo, cuestionó su titularidad sobre la vivienda.

En su mensaje, el ex boxeador explicó que tomó la decisión de vender sus propiedades luego de enviudar y aseguró que cuenta con el acompañamiento de sus hijos para concretar esas operaciones.

Además, remarcó que posee toda la documentación correspondiente y que la escritura del inmueble se encuentra a su nombre.

“Quiero vender mis propiedades porque mis hijos están de acuerdo con esa decisión. Tengo toda la documentación y la escritura a mi nombre. Quien quiera comprar la casa debe comunicarse directamente conmigo”, expresó en sus redes sociales.

Asimismo, destacó que los bienes fueron adquiridos durante los años de su carrera deportiva y sostuvo que defenderá sus derechos sobre las propiedades que logró obtener gracias a su trayectoria en el boxeo profesional.

Una situación que tendría origen familiar

Según pudo conocer La Opinión Austral, la mujer mencionada por Castro sería una nuera del ex campeón mundial.

Posteriormente, el deportista comentó que la persona involucrada habría mantenido una relación con uno de sus hijos y cuestionó que intentara atribuirse algún derecho sobre las viviendas familiares.

En ese sentido, volvió a remarcar que sus hijos están de acuerdo con la venta de las propiedades y explicó que actualmente ya no reside en el sur del país, razón por la cual decidió avanzar con la comercialización de distintos inmuebles.

Viajaría a Caleta Olivia para resolver el conflicto

Mientras la controversia continúa generando repercusiones en redes sociales, la vivienda sigue ofrecida a potenciales compradores y Castro insiste en que toda la documentación se encuentra en regla.

Según trascendió, el ex campeón mundial tiene previsto viajar a Caleta Olivia durante los próximos días con el objetivo de resolver personalmente la situación vinculada a la propiedad y avanzar en las gestiones necesarias para concretar la venta.

Por el momento no trascendieron actuaciones judiciales relacionadas con el caso. Sin embargo, las publicaciones realizadas por el ex pugilista despertaron numerosos comentarios y reacciones entre seguidores, allegados y vecinos de la ciudad.

De esta manera, lo que comenzó como el anuncio de la venta de una vivienda terminó convirtiéndose en una controversia pública que tiene como protagonista a una de las máximas figuras del boxeo argentino, quien sostiene que la propiedad le pertenece y busca avanzar con la operación sin inconvenientes.