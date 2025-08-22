Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fabio Cattani continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” de la localidad de Caleta Olivia, tras haber sido brutalmente agredido por una patota de cinco miembros de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), en Puerto Deseado, mientras alrededor de 40 y 50 hombres alentaban el ataque. Todo se dio luego de que la obra de Judiciales haya sido otorgada a Cattani.

Las consecuencias que sufrió el contratista de 56 años, padre de Millaray Cattani, son devastadoras. Según comentó su esposa, Sonia, el diálogo con el diario La Opinión Austral, Fabio sufrió la extirpación del vaso, traumatismo de tórax, problemas cardíacos, un pulmón no funcional, ocho costillas rotas, una lesión testicular grave y múltiples hematomas en el rostro y cuerpo, por lo que se encuentra internado “en estado crítico y conectado a un respirador”.

Amenazas a la familia

El la entrevista brindada a La Opinión Austral, el día jueves desde el centro de salud, Sonia expresó su profundo temor por la seguridad de su familia y la del propio Fabio. Responsabilizó directamente a Moreyra en caso de que algo les suceda, afirmando que su cuñada ya ha sido amenazada. “Quiero agregar que si nos llega a pasar algo, el responsable es Moreyra, nosotros estamos siendo amenazados y tenemos miedo”, dijo.

Las declaraciones de Sonia reflejan el temor y la incertidumbre que embargan a la familia Cattani, quienes exigen justicia y garantías de seguridad ante las amenazas recibidas. La agresión sufrida por Fabio Cattani a manos de afiliados al gremio de la construcción ha generado una fuerte conmoción en la comunidad y ha puesto de manifiesto las tensiones existentes en la región vinculadas a la UOCRA.

Avance de la causa

Además, en la entrevista, Sonia había lamentado la falta de acción de la Justicia Provincial con respecto a la brutal golpiza sufrida por su esposo Fabio a manos del dirigente y sus seguidores de OUCRA de la localidad portuaria. “No hay detenidos, no se hicieron allanamientos y no se pidieron las filmaciones; hay tres denuncias, una la hizo la policía que estaba al lado del lugar del hecho, los policías no pudieron hacer nada, no sé si se vieron superados en número, no sé si pidieron ayuda”.

Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por La Opinión Austral dieron a conocer que en la localidad no hay juez penal debido a que Oldemar Villa se jubiló el mes pasado. Asimismo, destacaron que estaba subrogando la jueza civil Jesica Hernández, quien debió excusarse porque su hermano habría sido uno de los agresores de Cattani. Actualmente, hay otra conjueza, la doctora Nancy Piutrillan, que está instruyendo la causa.

Finalmente, informaron que por el momento, el secretario penal, el doctor Sergio Poisson está tomando las declaraciones de los efectivos de la Policía de Santa Cruz que presenciaron violento ataque a Fabio Cattani, sucedido el lunes 11 de agosto del corriente año. De acuerdo a los dichos de la fuente consultada, desde el 11 a la fecha se están tomando testimoniales para esclarecer el hecho.