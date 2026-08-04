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En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto, el Hospital Modular “Wilson Parada”, de la ciudad de El Gorosito, llevará adelante una jornada de promoción, educación y acompañamiento dirigida a mujeres embarazadas y familias con bebés de hasta seis meses de vida. para fortalecer el acceso a la información y acompañar a las familias en una etapa clave para el desarrollo y la salud de los niños. Desde la institución remarcaron que la lactancia materna constituye uno de los pilares fundamentales para el bienestar de madres y bebés, además de aportar beneficios físicos, emocionales y sociales.

La actividad se desarrollará el miércoles 6 de agosto, a partir de las 14 horas, en las instalaciones del Hospital Modular “Wilson Parada”, donde un equipo interdisciplinario abordará distintas temáticas vinculadas al embarazo, el nacimiento y los primeros meses de vida.

Espacio para aprender y compartir experiencias

La jornada está pensada como una instancia de acompañamiento para las familias, promoviendo el intercambio de experiencias y la posibilidad de despejar dudas con profesionales de la salud.

Durante el encuentro se trabajará sobre los beneficios de la lactancia materna, tanto para la madre como para el bebé, además de brindar información sobre los principales mitos y realidades que suelen surgir en torno a esta práctica.

Asimismo, se ofrecerán herramientas sobre técnicas de amamantamiento, extracción y conservación de la leche materna, aspectos fundamentales para favorecer una lactancia exitosa y adaptada a las necesidades de cada familia.

Hospital Modular de Caleta Olivia.

Cuidados

Además de los contenidos relacionados con la lactancia, el equipo de salud abordará otras temáticas de relevancia para las personas gestantes y quienes transitan los primeros meses de crianza.

Entre los temas previstos se encuentran la anticoncepción posparto, la vacunación durante el embarazo y en el recién nacido, así como el acompañamiento durante el puerperio, una etapa de profundos cambios físicos y emocionales para las madres.

También se brindará capacitación sobre primeros auxilios ante situaciones de obstrucción de la vía aérea en bebés, con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas que permitan actuar de manera rápida y adecuada frente a una emergencia.

La importancia de fortalecer las redes de apoyo

La Semana Mundial de la Lactancia Materna se desarrolla cada año con el propósito de visibilizar la importancia de la lactancia y promover acciones que favorezcan su práctica. En ese sentido, desde el ámbito sanitario remarcan que el acompañamiento de las familias, la comunidad, los equipos de salud y los espacios laborales resulta fundamental para que las madres puedan sostener la lactancia en condiciones adecuadas.

Bajo el lema “Lactancia materna para sostener un comienzo de vida saludable: fortalezcamos las acciones que funcionan”, la campaña pone el foco en la necesidad de consolidar las estrategias que brindan apoyo efectivo a quienes amamantan.

Convocatoria abierta

La propuesta será de acceso libre y gratuito, y contará además con actividades especialmente pensadas para los asistentes. De esta manera, el centro de salud reafirma su compromiso con la promoción de la lactancia materna, la educación para la salud y el acompañamiento integral de las familias, fortaleciendo espacios de cuidado, prevención y aprendizaje en la comunidad.