Una lashista de la localidad de Caleta Olivia denunció a una clienta por amenazas “de muerte”, en las últimas horas, y realizó un posteo en redes sociales -del modo “escrache”- para comentarle la situación a la sociedad. Por su parte, la acusada también hizo publicaciones contando su versión y exigiendo a la artista de pestañas que le devuelva la seña que entregó, que es la suma de $7.000.

De acuerdo a lo que se dio a conocer, las lashistas y otras personas que realizan trabajos referidos a la belleza personal, trabajan con seña del 50% o menos. De este modo, garantizan que la perdida no sea del 100%. Es decir que si se pide un turno, se debe hacer la entrega de la mitad del dinero antes de asistir. En caso de no cumplir, la seña se pierde a favor de quien brinda el servicio.

“Las chicas que se hacen las pestañas conmigo saben cómo trabajo. Los turnos solo los agendo con seña, una sola vez se pueden reprogramar por parte de la clienta, y turnos a los que no asisten es pérdida de la seña”, comenzó contando Yasmin Reales sobre la modalidad que usa para trabajar. “Yo lo especifico antes de que me envíen la seña, lo hago siempre”.

La publicación de Yasmin Reales en Facebook.

Una vez aclarada su forma de trabajo, la joven explicó que la clienta en cuestión, “me dijo que si le podía cambiar el turno para otro día porque tenía que hacer empanadas, la entendí se lo cambie para otro día. Luego le digo que se me complicó y que si podía venir en otro horario, pero el mismo día y ella me dice que no que se lo ponga otro día a lo que yo accedo, y ahora viene con que no puede asistir”, contó.

Tras las idas y vueltas y no lograr concretar el turno, la clienta se enojó y comenzó a solicitar la devolución del dinero invertido (la suma de $7.000). “Se viene hacer la mala, amenazando de que me va hacer algo en el local, en mi casa o a mis hijos. Ya está la denuncia realizada. Es mi trabajo y todas mis clientas saben lo responsable que soy y jamás cague a nadie con nada”, manifestó Yasmin en Facebook.

Como pruebas publicó screenshots de los mensajes que intercambiaron al principio, los textos en los que hablaban para reprogramar el turno de pestañas y las amenazas recibidas. En los últimos mensajes, la clienta sostiene: “No estamos hablando de 3 mil ni 4 mil pesos, me tenes que devolver la plata porque si no me queres hacer las pestañas yo no te voy a regalar 7 mil, sino va a haber terrible problema”.

En otro mensaje de un número desconocido, que aparentemente sería de un allegado de la clienta, llegó un texto que dice: “Mira piba te conviene pasar los 7 mil a Soledad Navarro (la clienta) por las buenas, ya te regalaste donde es tu local y te va a salir más caro lo que te puede pasar. Estás avisada, tus nenes no me van a importar nada, así que anda sacándolos de ahí que te va a caber”.

El descargo de la joven acusada de amenazas.

Por otro lado, el diario La Opinión Zona Norte tuvo la oportunidad de dialogar con la denunciante, una joven que tiene más de 2 años trabajando como lashista en la ciudad caletense. “Me amenazaron ella y toda su familia de muerte hacia mí, mi familia y mis hijos, por algo que yo tengo la razón”, comenzó diciéndole a este medio.

E insistió: “Ella no asistió un turno y obviamente la seña se pierde (se los aclaro antes de que me den la seña obviamente)”. Aclaró que Navarro ya había asistido a otro turno con ella, por lo tanto conocía su modalidad de trabajo. “Ahora se metieron con mis hijos y yo temo por ellos, porque si hacen algo a mi casa y están ellos no me da el tiempo a llamar a la policía”. Reales es madre de una nena de 4 años y un bebé de 3 meses.f

Finalmente, Reales contó que ayer fue a hacer la denuncia en la Comisaría Primera y “me dijeron que hasta que el juez no lo diga no me pueden estar ayudando porque como todavía no me hizo nada, o sea que tengo que esperar a que ella me haga algo a mi o a mis hijos para que ellos recién lo tomen como algo peligroso”, cerró.

Leé más notas de La Opinión Zona Norte