Este fin de semana se llevará a cabo la 8° fecha del torneo clausura “Luis Curiman“, la Liga de Fútbol Norte este jueves sacó la programación oficial. Camioneros se enfrentará a Estrella del Norte, el “Camión” esta obligado a sumar de a tres para que Olimpia Juniors-que queda libre- no salga campeón sin jugar.

Olimpia Juniors se encuentra líder con 34 puntos, Camioneros tiene 28. Es decir que si el “Camión” empata o pierde los de rojo se consagrarán campeones sin jugar.

Se podría decidir todo este fin de semana, o como mucho el próximo “finde”. Lo que es seguro que el campeón de este campeonato se decidirá entre Camioneros e Olimpia Juniors.

Estrella del Norte junto a Deportivo Nocheros de Las Heras son los dos representantes del norte de la provincia que jugarán el Torneo Regional Amateur. Será disputará a fines de octubre y ambos clubes aún no le ha llegado la invitación formal por parte del consejo federal.

Programación

Este viernes por la noche se disputará el primer partido de la fecha. Marcelo Rosales se enfrentará frente a Defensores de Pico Truncado en la cancha de Estrella del Sur. Será un partidos entre los dos últimos de la tabla, el duelo será a partir de las 15:00.

Ya el sábado habrá tan solo un solo partido. Estrella del Norte recibirá a Camioneros, en un partido clave para el “Camión“, los “Norteños” intentarán ayudar a Olimpia Juniors. Será en gran partido de la jornada que se llevará a cabo desde las 16:00.

El domingo se cerrará la jornada con dos partidos interesantes, el primero será entre Talleres vs. Catamarca FC. Un duelo que será clave para ambos, quieren sumar para seguir escalando en la tabla aunque no tengan chances. Será en la cancha de la “T” a las 16:00.

Para cerrar la anteúltima jornada se enfrentarán Estrella del Sur frente a Mar del Plata. En otro duelo importante para que ambos sigan sumando para alcanzar más puestos en la tabla general. Los “Sureños” los recibirán en su cancha a partir de las 16:00.

Además de los duelos de la Primera división, en el Estadio Municipal de Caleta Olivia se jugarán las finales del torneo clasificatorio al provincial CFFA 2023. Desde las 14:00 se enfrentarán Marcelo Rosales vs. Halcones Lasherenses por la Sub 13. Y a las 16:0 se enfrentarán Marcelo Rosales vs. Estrella del Valle de Río Negro por la Sub 17.

Los ganadores clasificarán a la instancia patagónica que se disputará en Río Negro a mediados de noviembre.