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Un hombre de 26 años fue aprehendido este viernes por la mañana luego de ser sorprendido presuntamente intentando sustraer tres chocolates de un supermercado ubicado en pleno centro de Caleta Olivia.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:50, cuando personal de seguridad del comercio, situado sobre calle Belgrano al 500, detectó que el hombre habría ocultado los productos entre sus prendas.

Ante esta situación, desde el establecimiento solicitaron la presencia de la Policía a través del sistema de emergencias 911.

Fue demorado por el personal de seguridad

Al lugar arribaron efectivos del Comando de Patrullas, quienes se entrevistaron con la responsable del comercio, una mujer de 32 años.

La encargada explicó que los empleados de seguridad habían demorado a un cliente luego de observar que habría colocado tres chocolates entre sus prendas con la presunta intención de retirarlos del supermercado sin abonarlos.

Cerca de las 10:06, los efectivos procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien fue identificado y trasladado al Hospital Zonal de Caleta Olivia para realizar el correspondiente examen médico.

Una vez finalizada la revisión, fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes por el presunto delito de tentativa de hurto.

Los chocolates quedaron en el supermercado

En el marco del procedimiento, la Policía tomó declaración testimonial a la responsable del establecimiento y realizó las diligencias de rigor. Los tres chocolates quedaron en el comercio.

La causa quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Caleta Olivia. Desde la Secretaría Penal de turno se dispuso que, una vez cumplidos los plazos legales, el hombre fijara domicilio y recuperara su libertad.

El joven quedó sujeto a las actuaciones judiciales que continúan para determinar las circunstancias del hecho.