Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cierra el año 2025 y La Opinión Austral consideró necesario hacer un repaso por los dos femicidios y los homicidios más resonantes que marcaron los meses y causaron una fuerte repercusión en las comunidades de las localidades de Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Puerto Deseado. Los hechos ocurrieron desde febrero hasta diciembre. Se trata de ocho casos.

Roberto Argel tenía 48 años de edad cuando murió debido a un balazo en el abdomen.

En Caleta Olivia

Roberto Argel (19 de febrero). Tenía 48 años y había llegado desde Pico Truncado por una oferta laboral, ya que era capataz. La noche del crimen estaba en casa de sus familiares, de apellido Ibáñez, en la avenida Santa María del barrio Ceferino Namuncurá y fue alcanzado por una bala que no iba dirigida hacia él y le arrebató la vida en cuestión de minutos. Ezequiel Carrizo fue detenido tras una serie de allanamientos y se encuentra privado de su libertad por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La esposa del hombre, Daniela, había dialogado en más de una oportunidad con este medio y había expresado su malestar al ver pocas veces el nombre del padre de su hija en los principales diarios de la zona. Asimismo, había solicitado hacer visible la foto del detenido: ” Les pido por favor que publiquen el apellido y nombre de este asesino y la foto también. Que la gente de la localidad sepa que este m… destruyó un hogar, dejó a mí hija sin padre y a mí me quitó el amor de mí vida“.

Antonella Aybar tenía tan solo 25 años.

Antonella Aybar (16 de mayo). La joven emprendedora de 25 años fue asesinada por su pareja, Nicolás Moyano, en la vivienda que compartían junto a la madre del femicida, en la calle Escocia del barrio 13 de Diciembre. El asesino se quitó la vida tras someter a una serie de torturas a su pareja, según lo indicó la autopsia, que reveló que murió por “paro cardiorrespiratorio traumático“, debidos lesiones de arma blanca, golpes de puño y estrangulamiento.

En una entrevista reciente brindada a La Opinión Austral, el padre de la víctima del femicidio, Mario Aybar, dio a conocer que, a través del acceso al expediente y pericias a los celulares, tanto de Antonella como de Nicolás, se revelaron ciertos mensajes e indicios de que Moyano “tendría una orientación sexual diferente a la que aparentaba“, siendo posiblemente homosexual. En un último mensaje, la joven había escrito: “Me parece que te la estas mandando de nuevo, mejor nos separamos“.

Jorge Brunaga Ojeda (7 de octubre). El ciudadano, de 40 años, era oriundo de Paraguay y se encontraba caminando por la segunda laguna de la localidad cuando fue atacado a cuchillazos. Caminó hasta un negocio ubicado en la calle José Hernández, a metros de la Comisaría Segunda, pidió ayuda y se desplomó. Por el caso detuvieron a C.L., un joven que tenía una herida en la mano y se encontraba escondido en un edificio del barrio Gobernador Gregores al momento de ser atrapado.

Nahuel Franco Marcial.

Nahuel Marcial (22 de octubre). Era un joven de 18 años que fue baleado en el playón deportivo del barrio 17 de Octubre de Caleta Olivia. El muchacho fue lesionado en la cabeza un 19 de octubre y perdió la vida tras agonizar varios días en el Hospital Zonal. El panorama de salud no era nada alentador. El caso dejó a su familia y amigos destrozados y pidiendo justicia por él: en cada edificio público o privado se puede leer la leyenda “Justicia por Nahuel”.

El hijo de un colaborador del sindicato de petroleros de la ciudad, Tomás Prat, se encuentra detenido en las instalaciones de la Comisaría de Perito Moreno. Asimismo, la División de Investigaciones lidera la búsqueda de Jerónimo Jofré, quien iba en el auto desde donde le dispararon a la víctima. La Justicia considera que el ataque fue motivado por un “conflicto previo entre Marcial y Jofré“, aunque fue Prat quien “extrajo un arma de fuego, apuntó a Marcial y efectuó el disparo“.

Hugo Toledo Vargas era jubilado petrolero, hermano de Carlos, un abogado de Pico Truncado. En la foto, comiendo mariscos, su manjar favorito.

En Pico Truncado

Nelson Toledo Vargas (8 de agosto). El jubilado petrolero de 60 años fue hallado en su vivienda de la calle Orkeke, atado de pies y manos en el comedor de su vivienda y con claras señales de haber sufrido una muerte violenta. El hombre perdió la vida por un traumatismo craneano grave por golpes con distintos elementos. En la escena secuestraron una madera, presumiblemente el arma que se uso en el hecho. La Policía había detenido a ocho sospechosos que finalmente fueron liberados.

De izquierda a derecha: Cabero, el detenido, y Roberto, la víctima del crimen. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

Roberto Buissen (20 de noviembre). El joven de 26 años se enfrentó en una gresca calljera con un hombre al que señalaba por robarle un televisor a la madre. Fue en medio de esa disputa que terminó con lesiones provocadas con un arma blanca, fue internado en el Hospital Distrital y perdió la vida a las pocas horas. Por el crimen detuvieron a Ángel Cabero, hermano de Jorge Cabero, condenado a a 26 años de prisión por el homicidio de Leonel Irigoyen.

Sabrina, la joven que perdió la vida en la localidad de Puerto Deseado.

En Puerto Deseado

Sabrina Aylén Vega (8 de diciembre). Se sospecha que la joven madre de 22 años fue asesinada por su novio Maximiliano Oviedo en un departamento que luego fue incendiado intencionalmente. Al hombre lo detuvieron horas después en una zona descampada por orden de la jueza Jesica Hernández, subrogante del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 de la ciudad deseadense.

Fuentes consultadas por La Opinión Austral dieron a conocer que Oviedo fue indagado y seguirá detenido con prisión preventiva por “homicidio doblemente agravado por ser cometido por una persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja y por ser cometido a una mujer cuando el hecho sea perpretado por un hombre y mediara la violencia de género -femicidio-“. Fue alojado en la Penitenciaria local.

Patricio Velásquez, el hombre asesinado a puñaladas.

En Las Heras

Patricio Velásquez (21 de diciembre). El hombre era padre de dos hijas y sufrió heridas en la zona abdominal luego de ser atacado con un cuchillo por Fernando Olivera, quien actualmente se encuentra detenido e imputado por el delito de “homicidio simple“, que podría ser recaratulado a “homicidio calificado”. El músico Germán Nahuelcura fue apuñalado en la misma disputa física y es el único sobreviviente.