El grupo Mamás Solidarias, con base en la ciudad de Caleta Olivia, en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, sostiene durante todo el año su campaña anual de alimentos no perecederos, una iniciativa que se desarrolla de enero a noviembre y funciona como un banco solidario para atender situaciones de emergencia en la comunidad. En paralelo, la organización lanzó una colecta puntual de útiles escolares, ante el inicio del período lectivo.

En diálogo con La Opinión Austral, “la idea es tener alimentos disponibles para las emergencias”, explicó Sandra Bianchi, referente del espacio, al señalar que la campaña anual comenzó el 10 de enero y se extenderá hasta noviembre, con el objetivo de contar con mercadería que permita responder de manera inmediata a familias que atraviesan momentos críticos. Según detalló, el grupo arma bolsones con alimentos básicos y, a partir de allí, acompaña a las familias para que puedan recurrir a los organismos correspondientes.

Mamás Solidarias es un grupo comunitario integrado por madres de Caleta Olivia que desde 2019 desarrolla tareas solidarias y de asistencia directa a familias en situación de vulnerabilidad. La iniciativa nació como una experiencia vecinal y se consolidó durante la pandemia, período en el que el espacio cobró fuerte visibilidad por la organización de colectas, la entrega de alimentos y ropa, y el acompañamiento comunitario. Actualmente, el grupo sostiene un trabajo continuo y autogestionado, basado en la colaboración de vecinos, el acompañamiento de los medios de comunicación y la ayuda directa a familias de la ciudad y la región.

En ese marco, la campaña anual reúne fideos, arroz, harina, leche en polvo o en caja, lentejas, garbanzos, salsa de tomate y levadura, entre otros productos básicos. Los alimentos no se acumulan, sino que se entregan directamente a las familias que realizan el pedido. “Siempre que llegan donaciones ya tenemos solicitudes previas”, indicó Sandra, al remarcar que en los últimos meses se incrementaron los pedidos, especialmente de leche, arroz y fideos.

Además del acompañamiento alimentario, el grupo realiza un trabajo de seguimiento comunitario. “Pedimos el DNI de los chicos para saber si están escolarizados y vacunados”, explicó la referente, al señalar que se trata de una forma de conocer la realidad de las familias y generar conciencia. Según afirmó, este sistema se aplica desde hace más de cuatro años y cuenta con buena respuesta por parte de la comunidad.

Por otra parte, Mamás Solidarias sostiene un sistema de entrega de ropa por pedido específico, evitando la acumulación y priorizando casos puntuales de necesidad real. “Hoy trabajamos por pedidos concretos; la comunidad colabora y la ropa se entrega directamente”, detalló Sandra, al señalar que esta modalidad también permite no afectar a quienes actualmente generan ingresos a través de ferias comunitarias.

El grupo también es reconocido por sus colectas en fechas especiales como Día del Niño, Navidad y Reyes, instancias en las que asiste de manera regular a alrededor de 30 familias, algunas de ellas numerosas. En ese sentido, Sandra destacó el rol clave de los vecinos y el acompañamiento permanente de los medios de comunicación para sostener el trabajo solidario a lo largo del tiempo.

En paralelo a la campaña anual de alimentos, Mamás Solidarias puso en marcha la colecta de útiles escolares, que se desarrollará del 9 de febrero al 9 de marzo, ante el inicio del período lectivo. La iniciativa busca acompañar a familias de Caleta Olivia y la zona en el comienzo del ciclo escolar.

“Todo sirve”, afirmó Sandra al detallar que se reciben cuadernos, carpetas, hojas, lápices, gomas, reglas, escuadras, compases, cartucheras y útiles de plástica y dibujo, nuevos o usados en buen estado, además de guardapolvos.

"Todo sirve", afirmó Sandra al detallar que se reciben cuadernos, carpetas, hojas, lápices, gomas, reglas, escuadras, compases, cartucheras y útiles de plástica y dibujo, nuevos o usados en buen estado, además de guardapolvos. Según explicó, en caso de que los útiles estén marcados, el grupo se encarga de acondicionarlos. "Sabemos que hoy está muy difícil y que los útiles son muy caros", agregó.

Quienes deseen colaborar con la campaña anual de alimentos o con la colecta de útiles escolares pueden comunicarse al 297 506 8078 (Mamás Solidarias) o al 297 466 3537. También pueden hacerlo a través del Facebook de Mamás Solidarias, donde se publican las campañas y entregas. En caso de ser necesario, el grupo coordina el retiro de donaciones a domicilio.