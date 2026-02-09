Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una joven caletense fue atacada por un desconocido este lunes en la misma zona donde este 21 de enero, una runner halló una mano humana. Horas más tarde, durante las tareas de rastrillaje se encontraron dos pies y una cabeza.

Se trata de un descampado ubicado entre los barrios 13 de Diciembre y Bicentenario en la ciudad de Caleta Olivia.

“Hoy fue un lunes negro para mí”, escribió la joven en una historia de la red social de Instagram que fue compartida en Deseado Trail Running.

“Me duele mucho escribir esto, pero quiero que no le pasé a NADIE NUNCA MÁS. Hoy zafé porque mi ser me dijo que quería vivir y lloro mientras escribo”, expresó al tiempo que dio a conocer que en todos los años que lleva corriendo no imaginó que alguien podría atentar contra su vida.

Sobre lo sucedido, la menor de edad relató: “Salí a correr como es habitual por un circuito donde TODOS CORREN, que es por el 13 de Diciembre camino a la virgencita, y un chico me agarró de atrás, me ahorcó e intento tirarme al piso, no quiero imaginarme para qué”.

“Luchaba para respirar”, agregó y continuó contando que “cuando me pude soltar, corrí con todas mis fuerzas hacia el mar para que alguien me ayude”.

“Estoy bien, pero muy asustada y con miedo de salir sola. Cuídense porque los nos cuidan no fueron a buscarlo”, cerró.

Cabe recordar que el hallazgo de los restos humanos generó expectativa entre los familiares de Mario “Pato” García, quien lleva dos meses desaparecido. Para determinar si los restos pertenecen a García, su hermano José se sometió a un hisopado en el Juzgado de Instrucción Penal N° 1, y el ADN será cotejado con el hallado en los restos.