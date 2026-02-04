Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La desaparición de Mario “Pato” García, de 50 años, ha conmocionado a la comunidad de Caleta Olivia. El hombre, residente del barrio 2 de Abril, fue visto por última vez el 8 de diciembre del año pasado, y desde entonces, su familia ha estado buscándolo sin descanso. Los allegados han estado esperando ansiosamente por cualquier noticia que pueda ayudar a esclarecer el destino de su ser querido, sin éxito hasta el momento.

Recientemente, el 21 de enero pasado, se encontraron restos humanos en un descampado ubicado entre los barrios 13 de Diciembre y Bicentenario, lo que generó una gran expectativa en los familiares del ciudadano. Para determinar si los restos pertenecen a García, se realizarán pruebas de ADN. El hermano de García, José, se sometió a un hisopado en el Juzgado de Instrucción Penal N° 1, y el ADN será cotejado con el ADN hallado en los restos.

“Hela”, la perra de la División de la ciudad de Comodoro Rivadavia. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

Gisella Cruz, hermana de “Pato”, dialogó con la radio LU12 AM680 sobre la situación. “Nosotros cuando solicitamos el ADN, me dijeron primero que no porque eran causas diferentes“, explicó. Sin embargo, después de insistir, lograron que se les permitiera realizar la prueba. “Le hicieron un hisopado y le dijeron que van a hacer un ADN. Pero van a sacar de los restos óseos de la parte del cráneo que se encontró”, detalló.

La familia está esperando ansiosamente los resultados de la prueba de ADN, que se espera que estén listos en un plazo de 40 a 45 días. Cruz expresó su frustración por la lentitud en la investigación y la falta de respuestas. “Es lo que reclamamos desde el 10 de diciembre que hicimos la denuncia, que vimos que había muchas falencias, muchas cosas que no nos parecían en cuanto a la investigación”, afirmó. “No podemos esperar 45 días para saber si es o no“, agregó.

La familia ha recibido noticias esperanzadoras sobre la formación de una comisión investigativa a cargo del comisario Poblete, que estará integrada por personas de Río Gallegos, Puerto Deseado y Caleta Olivia. “Esto es algo nuevo para nosotros y esperanzador también”, dijo la mujer, quien desde el día cero reclamó por respuestas sobre la situación de su ser querido. “Esperamos que esta comisión pueda encontrar respuestas y esclarecer lo que pasó con nuestro hermano”.

Mario “Pato” García está desaparecido desde diciembre de 2025.

Además, Cruz recordó que su hermano desapareció el 8 de diciembre, y desde entonces, no han tenido noticias de él. “Él nunca tuvo anteriormente un episodio parecido, de haber desaparecido, haber vuelto a aparecer y demás”, explicó. La familia está preocupada por la falta de respuestas y la lentitud en la investigación, temas por los que han realizado cartas abiertas al público.

También hizo un llamado a la justicia para que actúe con celeridad y transparencia en la investigación. “Queremos saber qué pasó con nuestro hermano”, dijo. “No queremos que esto quede impune. Queremos que se haga justicia y que se encuentren a los responsables”. Los allegados siempre sostuvieron que no desapareció, sino que lo desaparecieron.

Rastrillajes en el descampado. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

La comunidad de Caleta Olivia se mantiene unida en apoyo a la familia y espera que se haga justicia en este caso. La investigación continúa, y se espera que los resultados de la prueba de ADN sean concluyentes. Mientras tanto, la familia de Mario García sigue esperando con ansias noticias que puedan ayudar a esclarecer el destino de su ser querido.

Asimismo, las personas del círculo íntimo del desaparecido hicieron un llamado a la comunidad para que se una en apoyo a su búsqueda. “Queremos que se sepa que nuestro hermano desapareció y que estamos buscándolo“, dijo Gisella Cruz a LU12 AM680. “Pedimos a cualquier persona que tenga información que se ponga en contacto con nosotros o con la policía”.

La desaparición de Mario es un recordatorio de la importancia de la seguridad y la justicia en la comunidad. La sociedad espera que se haga justicia en este caso y que la familia de “Pato” pueda encontrar la paz y la tranquilidad que esperan.