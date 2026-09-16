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“Choco” y “Cane“, los dos perros que en el mes de julio se encontraban al resguardo de una familia de la Zona de Chacra y fueron expuestos a una situación de maltrato por parte de una mujer que les arrojó carne con vidrio, continúan esperando una oportunidad de adopción en Caleta Olivia.

Se trata de dos canes rescatados que, según explicó la proteccionista a cargo, lograron recuperarse y hoy se encuentran en buenas condiciones, aunque todavía no consiguieron una familia. Hace meses los perros se estaban en custodia provisoria en una y fueron víctimas de una situación de maltrato que causó conmoción y fue publicada por La Opinión Austral.

La vecina Lorena “Colo” Álvarez, que tiene a cargo a los animales contó que son inseparables y que resulta muy difícil mantenerlos separados. “Lloran y se buscan. Es increíble”, escribió en una de sus publicaciones a través de Facebook.

Por ese motivo, el pedido de adopción es para ambos perros. La proteccionista remarcó que son perros muy compañeros y que ya atravesaron situaciones difíciles, por lo que ahora busca un hogar donde puedan ser cuidados y queridos de manera responsable. “Ya sufrieron mucho. Merecen una mejor vida”, expresó.

En otra publicación, contó que una persona había manifestado interés en adoptarlos, pero la posibilidad no prosperó porque no pudo responder de inmediato. Frente a esa situación, remarcó que quienes quieran adoptar deben hacerlo con compromiso y comprender que se trata de una decisión que requiere responsabilidad.

Además de buscarles una familia, Álvarez pidió colaboración con alimento para los animales que tiene bajo su cuidado. Explicó que atraviesa dificultades para sostener los gastos y que la tarea se construye día a día.

Quienes puedan ofrecerle un hogar a “Choco” y “Cane”, colaborar con alimento o conocer más sobre su situación pueden comunicarse al 2974421415. La prioridad es que ambos sean adoptados juntos y puedan comenzar una nueva vida sin volver a ser separados, ni atravesar situaciones de maltrato.