Después de que una joven de 19 años perdiera la vida tras presuntamente consumir alimentos de un basural en Caleta Olivia, mientras su madre y tres hermanos permanecen internados, el Hospital Zonal emitió un comunicado en el que se afirmó que “no existe diagnóstico que confirme un cuadro de intoxicación alimentaria“.

Según indicaron desde el nosocomio, la chica ingresó a la Guardia el 6 de febrero con un cuadro de sepsis de foco a determinar (respiratorio y/o abdominal), presentando además comorbilidades previas que comprometían su estado general de salud.

Permaneció en la Unidad de Terapia Intensiva bajo tratamiento y monitoreo constante del equipo médico, produciéndose su fallecimiento el 16 de febrero debido a la complejidad de su cuadro clínico.

“Respecto a la madre, la misma ingresó al servicio de Guardia el día 8 de febrero, donde fue asistida, estabilizada y dada de alta en el transcurso de esa misma jornada, sin requerir internación. En cuanto a los menores vinculados al grupo familiar, tres hermanos de 3, 8 y 13 años permanecen internados en el servicio de Pediatría“, indicaron.

Aclararon además que los menores “cursan distintas patologías clínicas, con evolución favorable y fuera de peligro, recibiendo el tratamiento correspondiente y bajo seguimiento permanente de los equipos de salud”.

El Hospital Zonal aseguró que puso en marcha todos los protocolos de atención, garantizando la asistencia médica, el acompañamiento a la familia y la protección de la información clínica conforme a la normativa vigente.

