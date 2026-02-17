Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Hospital Zonal de la localidad santacruceña de Caleta Olivia emitió un comunicado sobre el caso que conmociona a toda la comunidad este martes, luego de que una joven de 19 años perdiera la vida tras presuntamente consumir alimentos de un basural, mientras su madre y tres de sus hermanos permanecen internados.

Desde el nosocomio precisaron que la joven ingresó a la Guardia el 6 de febrero con un cuadro de sepsis de foco a determinar (respiratorio y/o abdominal), presentando además comorbilidades previas que comprometían su estado general de salud.

Se encontraba en la Unidad de Terapia Intensiva bajo tratamiento y monitoreo permanente del equipo médico, produciéndose su fallecimiento el 16 de febrero debido a la complejidad de su cuadro clínico.

“Respecto a la madre, la misma ingresó al servicio de Guardia el día 8 de febrero, donde fue asistida, estabilizada y dada de alta en el transcurso de esa misma jornada, sin requerir internación. En cuanto a los menores vinculados al grupo familiar, tres hermanos de 3, 8 y 13 años permanecen internados en el servicio de Pediatría“, indicaron.

Aclararon además que los menores “cursan distintas patologías clínicas, con evolución favorable y fuera de peligro, recibiendo el tratamiento correspondiente y bajo seguimiento permanente de los equipos de salud”.

En otro tramo del comunicado advirtieron: “Es importante aclarar que, de acuerdo con los registros médicos y la evaluación clínica realizada por los profesionales intervinientes, no existe diagnóstico que confirme un cuadro de intoxicación alimentaria ni situaciones vinculadas al consumo de alimentos provenientes del basural, como ha sido mencionado en algunas publicaciones”.

El Hospital Zonal aseguró que puso en marcha todos los protocolos de atención, garantizando la asistencia médica, el acompañamiento a la familia y la protección de la información clínica conforme a la normativa vigente.

