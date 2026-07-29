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La División de Investigaciones de Caleta Olivia llevó adelante múltiples allanamientos en distintos domicilios de la ciudad, en el marco de una causa judicial por abuso de armas, que dejó como resultado la detención de un hombre mayor de edad y el secuestro de diversos elementos de interés para la investigación.

Los procedimientos fueron autorizados por el Juzgado de Instrucción N.º 1 local, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco, y ejecutados por personal policial especializado, que realizó las diligencias procesales en diferentes puntos de la localidad.

Las medidas judiciales se concretaron luego de una serie de tareas investigativas desarrolladas por los efectivos de la División de Investigaciones, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del hecho que dio origen a la causa.

Un detenido y elementos secuestrados

Como resultado de los allanamientos, los efectivos lograron detener a un hombre mayor de edad, quien quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la magistratura interviniente.

Durante los registros realizados en los inmuebles, los investigadores procedieron al secuestro de dos armas de fuego, municiones de distintos calibres, tres motovehículos y teléfonos celulares considerados de interés para la causa.

Los elementos serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su posible vinculación con el hecho investigado y aportar información al expediente judicial.

Estupefacientes

En el desarrollo de las diligencias, el personal policial también encontró en distintas habitaciones envoltorios y recipientes con sustancias vegetales.

Ante el hallazgo, se convocó a efectivos especializados, quienes realizaron los correspondientes test orientativos de campo. Los resultados arrojaron positivo para cannabis sativa.

Por este motivo, se procedió al secuestro de los elementos encontrados, respetando la correspondiente cadena de custodia y con conocimiento de la auxiliar fiscal Dra. Cerezo, quien tomó intervención en las actuaciones.

Armas

Desde la fuerza informaron que las pesquisas continúan en curso y que se profundizan las tareas para reunir nuevos elementos probatorios dentro de la causa.

Durante los operativos, la DDI incautó armas, celulares, estupefacientes y otros elementos de interés para la causa.

Los investigadores avanzan con el análisis del material secuestrado, entre ellos las armas, los dispositivos electrónicos y demás elementos obtenidos durante los procedimientos, con el objetivo de establecer responsabilidades y determinar la posible participación de los involucrados.