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La comunidad de Comandante Luis Piedra Buena y de toda Santa Cruz atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Alma Avril Collado, la niña de 10 años que desde hacía varios meses luchaba contra el cáncer.

Almita, como la llamaban cariñosamente, permanecía internada en Caleta Olivia, donde realizaba un tratamiento oncológico. Su historia había generado una enorme conmoción y despertado una ola de solidaridad en toda la provincia, con vecinos que impulsaron cadenas de oración para acompañarla a ella y a su familia.

Su mamá, Tamara Collado, compartía a través de las redes sociales la evolución de la pequeña y también las difíciles jornadas que atravesaban juntas. En su última publicación, realizada el pasado 9 de noviembre, expresó el dolor y la incertidumbre de cada día, pero también la admiración por la fortaleza de su hija.

“Duele el día a día, es una angustia e incertidumbre, pero qué inmensa sos, amor mío. ¡Tu lucha, mi orgullo! Vos sos mis fuerzas”, escribió.

En el mismo mensaje, le dedicó palabras cargadas de amor y agradecimiento: “Hija mía, qué privilegio ser tu mamá, amarte, cuidarte y sostenerte. Mi vida toda entera a tus pies. Mi amor infinito, te amo, mis ojitos de cielo”.

Alma Avril Collado junto a su mamá, Tamara

La historia de la niña había tomado mayor trascendencia meses atrás, cuando debió atravesar distintas internaciones y derivaciones médicas. En julio estuvo ocho días internada en Piedra Buena y luego fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital de Caleta Olivia. Posteriormente, permaneció tres semanas en el Hospital Garrahan de Buenos Aires para realizarse estudios específicos y avanzar en el diagnóstico. Tras regresar a Santa Cruz, continuó con su tratamiento en Caleta Olivia.

El último adiós a Almita

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, acompañamiento y condolencias para su familia.

“Hoy es una estrella más en el firmamento del cielo. Te vamos a extrañar y que Dios y la Virgen te cuiden siempre. Q.D.E.P. Alma Collado”, expresó un vecino.

“Un ángel nos deja, tristeza total. Nuestras condolencias a toda su familia”, escribió otra persona, mientras que otros la despidieron destacando la fortaleza con la que atravesó su enfermedad: “Sos un ángel más en la eternidad, Almita. Luchadora fuiste. Q.E.P.D. tu cuerpito ante Dios”.

La partida de Alma deja una profunda tristeza en Piedra Buena y en toda Santa Cruz, donde durante meses muchas personas se unieron para acompañar su lucha. Su sonrisa,y las muestras de cariño que despertó permanecerán en el recuerdo de sus seres queridos y quienes la conocieron.