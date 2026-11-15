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Este domingo 15, tercero del mes de noviembre, es el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Siniestros de Tránsito, y recordaron a Gabriel Trujillo, el subcomisario de Caleta Olivia que murió tras ser embestido en la ruta. El hombre viajaba a trabajar, sufrió el accidente y estuvo internado hasta perder la vida.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 3 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

El sábado 30 de mayo de 2026, alrededor de las 7:40 horas, Trujillo sufrió un accidente en la Ruta Provincial N° 12 y permaneció internado en terapia intensiva en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”. Estuvo hospitalizado varios días y falleció el martes 2 de junio de 2026.

El efectivo de 39 años circulaba en motocicleta para cumplir un servicio adicional y, en el tramo que une la localidad de El Gorosito y Cañadón Seco, fue impactado desde atrás por un Volkswagen Polo blanco que circulaba a excesiva velocidad y era conducido por Cristian Alonso de 25 años.

El siniestro ocurrió cuando se dirigía a cumplir un servicio adicional.

La carta abierta del padre de la víctima

A través de una carta dirigida al fiscal de Instrucción Gustavo Quiroga, al agente fiscal subrogante Martín Sebastián Serna, y al juez Marcos Pérez Soruco, Julio Trujillo, padre de Gabriel, solicitó que el expediente sea encuadrado como homicidio simple con dolo eventual, en búsqueda de una pena efectiva mayor para Alonso.

Julio, el padre, recordó el cariño que sembró Gabriel en otros. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Nos dirigimos a ustedes para pedir que se revea la calificación legal de la causa por la muerte de Gabriel Trujillo Herrera”, señalaron al comienzo de la carta. El expediente fue caratulado como homicidio culposo agravado por el juez Pérez Soruco y la familia busca una modificación.

“Exigimos que se investiguen todas las circunstancias y se valoren las pericias y las pruebas en su totalidad y se aplique la calificación que verdaderamente corresponda a los hechos”, manifestaron en el escrito compartido el sábado a través de las redes sociales.

Familia y allegados a Gabriel Trujillo, el subcomisario fallecido en Caleta Olivia, durante una concentración. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Detrás de este expediente hay una familia destruida por el dolor”, expresaron, al tiempo que pidieron que los representantes judiciales estén a la altura de la gravedad de lo sucedido.

La Casa de Gobierno se iluminó de amarillo

La Casa de Gobierno de Santa Cruz permanece iluminada de amarillo desde las 21 del sábado 14 hasta la medianoche de este domingo 15, en adhesión al Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Siniestros de Tránsito.

Casa rosada de la provincia de Santa Cruz.

La conmemoración se celebra cada tercer domingo de noviembre, a partir de una resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005. La fecha busca recordar a quienes murieron en hechos viales y acompañar a sus familias, además de promover la reflexión sobre las consecuencias sociales de estos siniestros.

La iniciativa también apunta a visibilizar la seguridad vial como un problema de salud pública que requiere respuestas institucionales, legales y sociales. Con la iluminación del edificio, la Provincia se suma a la jornada internacional de memoria y concientización.