La noticia conmocionó profundamente a la comunidad de Caleta Olivia, cuando la situación comenzó a viralizarse a través de redes sociales. La familia habría estado comiendo restos del basural que se encuentra ubicado en una de las salidas de la localidad.

De acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Austral, de manera exclusiva, el caso se trata de una mamá y sus nueve hijos que habitualmente se alimentan de los residuos que llegan al basural. Tanto la mujer como cuatro de los menores y adolescentes terminaron en el Hospital Zonal.

Basural de la localidad de Caleta Olivia.

Allí, una joven de 19 años que se encontraba internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) terminó perdiendo la vida, mientras otros tres menores siguen internados y son asistidos por el personal de salud.

Desde el nosocomio le confirmaron a este medio el estado paupérrimo en el que se encontraban las mujeres cuando llegaron. Desnutrición e infestación de chinches son algunas de las cosas que padecían los jóvenes, tanto la fallecida como los menores que siguen internados en el centro de salud caletense.