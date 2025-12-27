Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La preocupación crece entre vecinos de la localidad de Caleta Olivia por una serie de episodios vinculados al uso de armas de fuego que comenzaron en viviendas particulares y ahora alcanzaron a comercios del área céntrica.

Este sábado se registró un tiroteo contra la gomería “El Rey de la Goma” y Neumáticos “Osmar” del barrio Gregores, según precisó InfoCaleta. El hecho ocurrió cerca de las 17 y quedó registrado por una cámara de seguridad.

De acuerdo con lo que pudo reconstruir La Opinión Austral, dos personas que se desplazaban en moto habrían efectuado alrededor de seis disparos, con una modalidad similar a la denunciada días atrás en una panadería.

Los proyectiles impactaron en la pared del comercio y uno de ellos alcanzó un vidrio, lo que generó momentos de extrema tensión. No se registraron personas lesionadas y la Policía trabaja en la investigación para identificar a los responsables del episodio.

Nuevos disparos contra un comercio en Caleta Olivia. Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral.

Cabe recordar que el 26 de diciembre este mismo medio informó sobre un ataque a tiros contra la panadería Chocolope, ubicada entre las calles José Hernández y Lucio Mansilla, también en la ciudad de El Gorosito.

En aquella oportunidad, los responsables del comercio denunciaron una situación inesperada que generó un fuerte temor entre los damnificados. “El día 24 a la madrugada sufrimos un tiroteo en la sucursal. Queremos dar aviso de lo ocurrido para que los vecinos estén alerta y otros comerciantes igual, dado que se está viendo mucho esta metodología”, expresaron.