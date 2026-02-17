Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Hospital Zonal de Caleta Olivia emitió un comunicado este martes tras la muerte de una joven de 19 años, quien perdió la vida luego de presuntamente consumir alimentos de un basural. Su madre y tres hermanos permanecen internados.

“Fueron encontrados llenos de piojos y chinches”

Una fuente con acceso al caso confirmó a La Opinión Austral que la familia se encontraba en situación paupérrima y recibe asistencia en el hospital. Los menores “fueron encontrados llenos de piojos y chinches, y están siendo desinfectados” y se sabe que la familia “se alimentaba de residuos encontrados en el basural“. Los tres niños presentaban desnutrición.

Agregó que “la joven de 19 años que falleció presentaba un desarrollo físico atrofiado debido a la desnutrición, por lo que aparentaba ser mucho menor a su edad”. La ausencia de DNI complicó los trámites de sepelio municipal, ya que sus padres nunca lo realizaron.

El estado de su madre y hermanos

Por otra parte, la fuente detalló que la madre, con nueve hijos, quedó sola después del fallecimiento de su pareja, un extrabajador eventual del puerto con diabetes: “La mujer habla mínimamente, es analfabeta, se encuentra en un estado de profunda angustia”.

El Hospital Zonal señaló que “respecto a la madre, la misma ingresó al servicio de Guardia el día 8 de febrero, donde fue asistida, estabilizada y dada de alta en el transcurso de esa misma jornada, sin requerir internación. En cuanto a los menores vinculados al grupo familiar, tres hermanos de 3, 8 y 13 años permanecen internados en el servicio de Pediatría”.

Se aclaró que los menores “cursan distintas patologías clínicas, con evolución favorable y fuera de peligro, recibiendo el tratamiento correspondiente y bajo seguimiento permanente de los equipos de salud”.

De qué murió la joven de 19 años que comía en el basural de Caleta Olivia

Desde el nosocomio precisaron que la joven ingresó a la Guardia el 6 de febrero con un cuadro de sepsis de foco a determinar, respiratorio y/o abdominal, y presentaba comorbilidades que comprometían su estado general. Fue alojada en la Unidad de Terapia Intensiva bajo tratamiento y monitoreo constante del equipo médico, produciéndose su fallecimiento el 16 de febrero debido a la complejidad de su cuadro clínico.

De acuerdo con los registros médicos y la evaluación clínica de los profesionales intervinientes, “no existe diagnóstico que confirme un cuadro de intoxicación alimentaria ni situaciones vinculadas al consumo de alimentos provenientes del basural, como ha sido mencionado en algunas publicaciones”, puntualizaron las autoridades del centro médico.

Además, pusieron en marcha los protocolos de atención, garantizando asistencia médica, acompañamiento a la familia y protección de la información clínica conforme a la normativa vigente.

