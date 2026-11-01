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Piden una cadena de oración por Mario “Marito” Gutiérrez (33), quien recibió un disparo a horas de la madrugada de este domingo primero de noviembre. El hombre se encontraba junto a su hermano, Oscar (35), en el barrio 17 de Octubre y, según la Policía, dispararon contra un patrullero, lo que generó que se produzca un enfrentamiento armado.
“Mario está internado en terapia intensiva tras recibir un disparo. Le extirparon un riñón y tiene un pulmón perforado“, escribieron desde Interfe Santa Cruz, desde donde pidieron a la comunidad “oración por su vida, por la sanidad de su pulmón y por su recuperación después de la cirugía”.
El hecho ocurrió en inmediaciones del playón del populoso, la calle Julio Carpio y la Escuela Primaria Provincial N° 79 “Dr. Manuel Belgrano”. Por aviso de vecinos, los uniformados de Infantería y el Comando de Patrullas llegaron hasta el lugar y detectaron la presencia de los hermanos.
Según habían informado fuentes de la Policía de Santa Cruz a La Opinión Austral, Mario fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” y sufrió lesiones graves, como lesión hemotórax derecho, lesión transfixiante del lóbulo derecho del hígado, estallido del riñón derecho y lesión transfixiante del colon.
Asimismo, dieron a conocer que el herido fue intervenido quirúrgicamente y tiene custodia por parte de los efectivos de la Comisaría Tercera. El hombre, al igual que su hermano, cuenta con amplios antecedentes penales por hechos cometido contra la propiedad privada, como robos y hurtos.
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