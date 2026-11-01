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A horas de la madrugada de este domingo primero de noviembre hubo un enfrentamiento entre dos delincuentes y personal de Infantería, en el barrio 17 de Octubre de Caleta Olivia. Un hombre resultó lesionado de gravedad, su hermano quedó detenido y un patrullero recibió varios impactos de bala. El lugar del hecho es el mismo donde ocurrió un crimen en octubre de 2025.

Las municiones que tenía el hombre lesionado que quedó internado. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

La situación se dio a conocer minutos después de las 0 horas, cuando se dio a conocer que se solicitaba presencia policial en el barrio 17 de Octubre debido a que se habían escuchado detonaciones con arma de fuego. El hecho ocurrió detrás del playón del populoso, sobre la calle Julio Carpio, y en inmediaciones de la Escuela Primaria Provincial N° 79 “Dr. Manuel Belgrano”.

Hasta el lugar se acercó personal de Infantería y del Comando de Patrullas. En inmediaciones del pasaje Ludueña, los efectivos notaron a dos hombres que sacaron un arma de fuego y comenzaron a disparar en dirección a los móviles policiales, impactando en varias ocasiones con una unidad: uno en el lateral derecho, sector del acompañante, y otro en el vidrio trasero.

Daños en el móvil de la Policía. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

Ante la situación de peligro para el personal de la Policía de Santa Cruz, los uniformados de Infantería bajaron del patrullero y se generó un enfrentamiento armado que causó temor entre los vecinos de la zona. Posteriormente, los efectivos detuvieron a Oscar Gutiérrez de 35 años y a su hermano, quien resultó lesionado y fue trasladado.

La ropa, zapatillas y municiones quedaron a disposición de la justicia interviniente. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

Asimismo, en el lugar encontraron un arma de fuego de puño, aparentemente calibre 9 mm, junto a un cargador. También, en la calle observaron vainas servidas y una munición de calibre aún no determinado, aparentemente distinta a 9 mm. Los elementos quedaron secuestrados a disposición del Juzgado de Instrucción de turno.

Afortunadamente, no hubieron policías lesionados y en el lugar intervinieron personal de Criminalística y de la División de Investigaciones.

Quién es el lesionado y cuál es su estado

Según informaron fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral, el hombre que resultó lesionado tras el enfrentamiento fue identificado como Mario Gutiérrez de 33 años de edad. Al igual que su acompañante, Oscar, que resultó ser su hermano, cuenta con amplios antecedentes penales por hechos cometido contra la propiedad privada, como robos y hurtos.

El hombre quedó internado en el Hospital Zonal de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El hombre, conocido en el ámbito delictivo, fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, donde se determinó que resultó con lesiones graves en distintas partes del cuerpo, como lesión hemotórax derecho, lesión transfixiante del lóbulo derecho del hígado, estallido del riñón derecho y lesión transfixiante del colon.

Entre sus pertenencias encontraron más de 12 municiones que quedaron a disposición de la justicia interviniente.

Asimismo, la Policía informó que fue intervenido quirúrgicamente en al menos dos ocasiones. Actualmente se encuentra estable, es controlado por los médicos del centro de salud y tiene custodia por parte de los efectivos de la Comisaría Tercera de la localidad caletense.

En ese playón le dispararon y mataron a otro joven

Se trata del mismo espacio del populoso barrio en el que balearon a Nahuel Marcial, el joven de 18 años que murió el 22 de octubre de 2025 en el Hospital Zonal. La víctima circulaba en motocicleta junto a un amigo cuando recibió un disparo certero en la cabeza y, luego de días de agonía, perdió la vida debido a un paro cardiorrespiratorio.

Nahuel Franco Marcial, el joven baleado en Caleta Olivia, falleció.

El homicidio de Marcial ocurrió en el marco de persecución, rivalidades y extrema violencia en Caleta Olivia. El día 19, la víctima y un amigo se trasladaban en una moto y tuvieron una disputa con los ocupantes del Gol. En un momento, desde el rodado abrieron fuego y Marcial recibió un impacto en la cabeza.

El joven fue trasladado de urgencia al centro de salud donde ingresó directamente a terapia intensiva, le diagnosticaron muerte cerebral debido al daño irreversible provocado por proyectil y falleció los pocos días.

Familiares y amigos se reunieron pidiendo justicia por el joven.

Por el homicidio se encuentra detenido Tomás Pratt, de 18 años, hijo del colaborador de un sindicato, quien conducía el Volkswagen Gol desde el cual se efectuaron los disparos. El joven fue procesado y se encuentra privado de su libertad en la Comisaría de Cañadón Seco, según informaron fuentes policiales a La Opinión Austral.

Asimismo, la causa cuenta con un prófugo que sigue siendo buscado por la Policía de Santa Cruz. Se trata de Jerónimo Jofré, señalado como el segundo implicado y quien iba como acompañante en el vehículo al momento de los disparos. A este hombre se lo busca por haber participado como autor material del crimen o partícipe necesario del ataque.