Una escena de violencia volvió a incomodar a Caleta Olivia durante la madrugada de este sábado, cuando jóvenes del barrio 2 de Abril arrojaron piedras contra personal policial que intentaba intervenir en un disturbio en plena vía pública.

Según confirmaron vecinos a La Opinión Austral, el episodio ocurrió alrededor de las 6 horas, momento en que un grupo de personas comenzó a atacar móviles y efectivos policiales, generando una situación de caos que despertó a gran parte del barrio.

Madrugada violenta en el 2 de Abril.

En videos registrados por residentes de la zona se observan corridas, piedras y gritos, mientras que de fondo se escuchan varias detonaciones, que según testigos corresponderían a disparos de munición antitumulto utilizados por la Policía para dispersar a los involucrados.

“Pibes del barrio alcoholizados”

Varios vecinos hablaron con este medio y coincidieron en que los disturbios se iniciaron tras una noche de consumo de alcohol entre jóvenes del propio barrio.

“Son gente del barrio, pibes del barrio que estaban alcoholizados y estaban haciendo quilombo. Hubo un enfrentamiento con la Policía”, relató un residente a La Opinión Austral.

Además, señalaron que el nivel de violencia alcanzado en la madrugada no es un caso aislado, sino que forma parte de una secuencia de hechos preocupantes que afectan al sector.

Daños en vehículos y presencia policial

Los vecinos también denunciaron daños en vehículos estacionados en inmediaciones de donde ocurrió el enfrentamiento, aunque todavía no se difundió un informe oficial sobre el número de damnificados.

Efectivos de distintas divisiones llegaron al lugar intentando restaurar el orden y dispersar al grupo agresor. No trascendió si hubo detenidos o demorados.

Crece la preocupación vecinal en Caleta Olivia

Este nuevo episodio se suma a otros reclamos por hechos de violencia, disturbios nocturnos y vandalismo que vecinos de distintos barrios de Caleta Olivia vienen manifestando en las últimas semanas.

Noticia en desarrollo