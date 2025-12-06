Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El próximo lunes 8 de diciembre, la Iglesia Católica celebrará en todo el mundo la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, una de las fechas marianas más importantes del calendario litúrgico.

En Caleta Olivia, el Santuario Mariano Virgen del Valle —erigido como santuario en 2020— concluye su novena y se prepara para dos jornadas intensas de devoción, encuentro comunitario y expresiones culturales.

En diálogo con La Opinión Austral, el Padre Héctor Arismende, sacerdote salesiano de la comunidad, brindó detalles del programa que convocará a cientos de fieles este domingo y lunes.

La procesión marítima: el gesto más esperado del domingo

La celebración comenzará este domingo por la tarde con uno de los momentos más significativos para la ciudad costera, la procesión marítima. La imagen de la Virgen será trasladada a bordo de un guardacostas de la Prefectura Naval Argentina y recorrerá la franja marítima frente a la costanera.

“Invitamos a toda la gente a acercarse a la costanera. La Virgen va a pasar frente a ese sector y habrá servidores acompañando con cantos, oración y un clima festivo”, expresó el Padre Arismende.

El paso de la imagen se realizará entre las 16 y las 18 horas. Al regresar al puerto, comenzará una caravana por los barrios, donde familias y vehículos escoltarán la imagen hasta el santuario.

La noche continuará con la vigilia festiva, una expresión cultural que reunirá a grupos de danza, centros de residentes, centros de jubilados, escuelas de baile y músicos que ofrecerán serenatas a la Virgen.

A la medianoche, la comunidad realizará una breve procesión con velas alrededor del santuario, gesto que marcará el inicio espiritual del Día de la Virgen.

Lunes 8: oración, procesión por instituciones clave y misa solemne

El lunes 8 de diciembre será la jornada principal de la solemnidad. Desde temprano, la comunidad se reunirá en el Santuario Mariano Virgen del Valle para iniciar el día con el rezo del Santo Rosario a las 7:30, seguido de la primera misa a las 8:00, en la cual se realizará la consagración de los miembros de la Legión de María. Durante toda la mañana se atenderán confesiones, y a las 11:00 tendrá lugar una misa dedicada especialmente a la oración por los enfermos, animada por la Renovación Carismática Católica.

Por la tarde, los fieles se concentrarán a las 17:30 frente al Centro Catamarqueño, en la zona del Gorosito, para iniciar la gran procesión. El Padre Arismende explicó que el recorrido fue pensado para “acercar la presencia y la bendición de la Virgen a quienes más la necesitan”, motivo por el cual la marcha pasará por instituciones de fuerte significado social: el Hospital Zonal, Apadisco, el Hogar de Niños y el Hogar de Ancianos, llevando un gesto de oración y cercanía a enfermos, niños y adultos mayores de la ciudad.

La procesión concluirá en la explanada del Santuario Mariano, donde a las 19:00 se celebrará la misa solemne de la Inmaculada Concepción, presidida por el Padre Arismende y acompañada por una gran participación de la comunidad.

Un día que también marca el inicio visible de la Navidad

En la tradición argentina, el 8 de diciembre es también el día elegido para armar el árbol de Navidad y el pesebre, gesto que marca el inicio visible de la preparación para la Nochebuena. Aunque el tiempo de Adviento comienza unos días antes, esta fecha se ha convertido en un hito cultural y espiritual profundamente arraigado en las familias.

Caleta Olivia nuevamente a los pies de María

Con la procesión marítima como signo distintivo del domingo, la vigilia cultural en el santuario y la misa solemne del lunes como acto litúrgico principal, Caleta Olivia se dispone a vivir una celebración profunda y multitudinaria bajo el lema: “María, Madre de la Esperanza”.