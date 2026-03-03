Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La referente de Patitas de V.I.D.D.A de Caleta Olivia, María Inés Mayorga, explicó que el envenenamiento de mascotas se viene registrando en diferentes sectores de la ciudad costera de manera aislada, pero que genera preocupación.

“Es porque la gente está cansada y el contexto económico no ayuda. Ha ocurrido en varios casos, en el centro de la ciudad, en el barrio 150 Viviendas y en el barrio Hípico. Las mascotas han quedado dando vueltas en el barrio. Es una preocupación porque se está yendo la gente, los vecinos están cansados y hacen cosas como estas, que ponen en riesgo la vida de las personas. No queremos que sea una herramienta para evitar la superpoblación de animales”, indicó.

Mayorga señaló que muchos vecinos regresaron a sus lugares de origen y no pudieron llevarse a sus animales. “Hay gente que no puede darles de comer y las da en adopción”.

Actualmente, una bolsa de alimento ronda entre 30 y 40 mil pesos. “La mascota queda bollando y uno o dos vecinos que son solidarios le dan de comer. A muchos vecinos les puede molestar y hay que estar alerta para que la gente no tome esa decisión de envenenarlos. Hay niños que pueden tocar a la mascota”.

Sobre qué hacer en caso de encontrar un animal envenenado, indicó: “Lo que sugerimos es ir al veterinario, pero hay mucha gente que no puede costearlo. Si está vivo, es llevarlo al veterinario, pero si ya está muerto, enterrarlo”, sostuvo.

Días atrás, en el barrio Gregores, un animal permaneció más de tres días sin ser enterrado, lo que generó preocupación entre los vecinos. “Es un foco de infección si queda en el lugar”, remarcó.

En el caso de ver a personas envenenando animales, explicó: “Primero deben denunciar en Medio Ambiente; también pueden hacerlo en el Tribunal de Faltas. En algunos casos se deriva a Medio Ambiente y, si es grave, a Fiscalía porque es un delito. Si nadie hace caso, en las redes. No es lo ideal, pero los caminos no van al ritmo de lo que uno desearía”.

Respecto al funcionamiento del castramóvil municipal, que años anteriores organizó jornadas de castración masivas, Mayorga indicó que no está operativo por falta de insumos y por el paro municipal que atraviesa el municipio de Caleta Olivia.

“Necesitamos que se castren machos y hembras. Si cortamos con las jornadas, empieza de nuevo la reproducción. Está bueno que se retome. El gato se está reproduciendo más que el perro y está empezando a ser un problema porque se vuelven ariscos”, señaló a Canal 2.

En diálogo con La Opinión Austral, Mayorga sostuvo que es importante avanzar con un relevamiento barrial: “Hay que empezar en los barrios y hacer un censo y ver cuántos perros hay en Caleta Olivia. Son muchas situaciones, el animal es el que se queda sin comer”.

Al ser consultada por campañas de concientización, Mayorga destacó: “Se deben hacer campañas. Faltan campañas que sean más agresivas, no un cartel porque no alcanza. Que la gente entienda que el perro no debe estar en la calle. Es una preocupación, es una responsabilidad del vecino y del Estado municipal”.

“Si alguien tiene algún problema, debe comunicarse a través de redes sociales con las protectoras, las chicas de Colitas Felices, Huellitas de Amor y nosotras constantemente estamos publicando. Si no quiere que a su perro o gato lo atropellen, debe meterlo al patio. El costo de una cirugía es muy caro. No abandonen a la mascota, si lo adoptó sea responsable. Nosotras podemos orientar, las protectoras siempre respondemos, pero no podemos hacernos cargo de atropellos y cirugías. A todos nos está pegando la situación económica difícil, pero entre todos podemos ayudarnos hasta cierto punto”.

En relación con los costos, explicó que una consulta veterinaria ronda entre 50 y 70 mil pesos y que las castraciones alcanzan cerca de los 400 mil pesos. “Es muy engorroso y no vemos colaboración de Ambiente. Para dialogar, debemos trabajar en el territorio”.

Días atrás, las protectoras, en conjunto con la Fundación Flota Amarilla, realizaron un mate bingo para recaudar fondos y poder costear gastos veterinarios adeudados. La actividad contó con una amplia convocatoria. Además, realizarán rifas y otras iniciativas para reunir fondos y saldar los pagos pendientes.