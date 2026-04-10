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Un profundo dolor atraviesa a la comunidad de Caleta Olivia tras conocerse el fallecimiento de Agustín Lobo, un joven de 18 años que fue hallado sin vida este jueves en el barrio 25 de Mayo.

El hecho se registró en una vivienda ubicada sobre calle José Hernández al 1500, donde personal policial se hizo presente luego del alerta. Según información preliminar, el joven habría sido encontrado por un amigo.

Personal policial asistió a la familia. FOTO: EL CALETENSE.

Dolor en el fútbol local

Agustín era jugador del Club Atlético Estrella Norte, institución que expresó su pesar a través de un sentido mensaje en redes sociales.

“Con profundo dolor, el Club Estrella Norte lamenta comunicar el fallecimiento de Agustín Lobo, jugador de nuestra institución e hijo de nuestro DT de inferiores Javier Lobo y hermano de nuestro jugador Lionel Lobo”, indicaron.

En el mismo comunicado, agregaron: “No hay palabras que alcancen para calmar tanto dolor, solo el compromiso de estar presentes para su familia en este difícil momento. Tu recuerdo quedará siempre en los pasillos de nuestro club. Guardaremos tu sonrisa en cada rincón”.

El club también informó la suspensión de todas sus actividades durante la jornada en señal de duelo.

Mensajes de despedida

La noticia generó una inmediata repercusión en el ámbito deportivo de la ciudad, donde distintas instituciones se sumaron con mensajes de acompañamiento.

Desde la Asociación Deportiva Social y Cultural Olimpia Juniors expresaron: “Q.E.P.D Agustín. Nuestro más sentido pésame y condolencias para la familia y para la institución por tan irreparable pérdida. No existe mayor dolor que perder a alguien que forma parte de la familia y de un club día a día”.

Por su parte, el Club Catamarca también manifestó su acompañamiento: “Hoy es un día de profundo dolor para toda la familia del fútbol de nuestra ciudad. Acompañamos con respeto y afecto a su familia, especialmente a su padre, Javier Lobo, y a su hermano, Lionel Lobo, en este momento tan difícil”.

Además, remarcaron: “El fútbol, que tantas alegrías nos da, hoy nos encuentra unidos en el dolor, recordándonos que lo más importante siempre es lo humano”.

Acompañamiento institucional

Desde el Municipio de Caleta Olivia también hicieron llegar sus condolencias y acompañamiento a la familia del joven, en especial a su madre, en este difícil momento.

La muerte de Agustín Lobo generó una profunda conmoción en la ciudad, donde familiares, amigos y el mundo del fútbol lo despiden con dolor y respeto.