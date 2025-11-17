Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La provincia de Santa Cruz se prepara para afrontar uno de los temporales de viento más intensos de la temporada. La alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional anticipa ráfagas que, en ciudades como Las Heras, podrían alcanzar entre 125 y 133 km/h, mientras que en sectores cercanos a Comodoro Rivadavia se esperan máximas que podrían llegar a los 150 km/h. En una entrevista a través de LU12 AM680, la subsecretaria de Protección Civil, Sandra Gordillo, confirmó que el operativo provincial se encuentra plenamente activado y que todas las áreas de emergencia trabajan desde hace más de 48 horas en tareas de prevención.

Primeras intervenciones y panorama provincial

Según detalló Gordillo, las primeras contingencias comenzaron durante la madrugada, especialmente en Caleta Olivia y Tres Lagos, con reportes de voladuras de techos. “Ya tuvimos dos intervenciones por voladuras de techo, pero lo más fuerte empezó a sentirse desde las 6 de la mañana. A medida que pasen las horas vamos a tener el reporte completo de toda la provincia”, explicó.

Los registros preliminares indican que Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Perito Moreno y Los Antiguos podrían enfrentar ráfagas cercanas a los 135 km/h. En Río Gallegos, donde el viento comenzó a intensificarse progresivamente, también se esperan velocidades superiores a los 124 km/h.

Todas las áreas de emergencia movilizadas

La funcionaria confirmó que el COE activó su protocolo completo, lo que implica la intervención coordinada de múltiples organismos: Servicios Públicos, Policía provincial y Policía Camionera, Bomberos de Policía, Salud, Vialidad Provincial, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Ejercito Argentino, Transporte Provincial y Desarrollo Social. “Todo el personal de emergencia está abocado al temporal. Estamos preparados para asistir a la comunidad en cada localidad”, subrayó.

Rutas cortadas y suspensión de actividades

Ante la gravedad del fenómeno, las rutas permanecen cortadas en toda la provincia. En El Calafate, los conductores deberán esperar hasta que mejoren las condiciones. “Informamos con 48 horas de anticipación para que nadie quede varado. La zona norte es la más afectada, aunque Río Gallegos también tendrá vientos fuertes”, señaló Gordillo.

En la capital provincial, los vientos suelen superar los 100 km/h en eventos severos. Durante el último fin de semana, con alerta amarilla, se registraron más de 50 intervenciones. Con la alerta naranja vigente, se esperan incidentes de mayor complejidad.

Respecto al pronóstico para mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también emitió una alerta naranja para Copen Aike, Güer Aike y Meseta del Lago Argentino. Las autoridades irán evaluando hora por hora si continúan los cortes de rutas y las suspensiones de actividades.

Recomendaciones esenciales para evitar accidentes

Gordillo insistió en que la población debe mantenerse en sus hogares siempre que sea posible. “Estamos acostumbrados al viento, pero hemos tenido casos fatales, como cuando un cartel voló en pleno centro de Río Gallegos. Las medidas buscan prevenir y resguardar vidas”, recordó.

Las recomendaciones clave incluyen:

Evitar traslados innecesarios.

Asegurar objetos sueltos en patios y balcones.

No permanecer cerca de árboles, cartelería o estructuras inestables.

Mantenerse informado a través de canales oficiales.

Teléfonos útiles ante emergencias

Para asistencia durante el temporal, Protección Civil recordó los números de contacto:

Protección Civil: 2966-420042 / 2966-435422 / 103

Bomberos: 100

Emergencias policiales: 911

Se recomienda conservar estos números a mano y llamar únicamente en caso de necesidad real para evitar saturar las líneas.