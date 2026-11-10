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Una mujer de 63 años sufrió una lesión en una playa de Caleta Olivia y debió ser rescatada y evacuada por personal de Bomberos durante la tarde de este lunes.

El operativo comenzó a las 17:59, luego de que la línea de emergencias 911 alertara sobre la situación en la zona costera ubicada detrás del Complejo Deportivo.

Ante el llamado, efectivos de la División Cuartel 5° (M-996) se dirigieron al lugar y constataron que la mujer presentaba una luxación de tobillo, lesión que le impedía movilizarse por sus propios medios.

Para garantizar su traslado, realizaron la inmovilización y utilizaron una tabla rígida. Posteriormente, concretaron el ascenso desde la bajada de la playa hasta la zona superior del anfiteatro, donde la esperaba una ambulancia.

Bomberos, personal policial y profesionales del Hospital Zonal participaron del procedimiento para garantizar la evacuación y asistencia de la paciente.

El procedimiento contó con la colaboración de la División Comando de Patrullas (M-1081) y profesionales del Hospital Zonal de Caleta Olivia.

Finalmente, la paciente quedó a disposición del equipo médico para recibir atención sanitaria. El operativo concluyó a las 18:29, sin que se registraran otras novedades.

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