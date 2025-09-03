Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la costanera de Caleta Olivia, este 21 de septiembre, de 14:00 a 17:00, tendrá lugar el Salchifest, un encuentro de perros raza dachshund, más conocidos como salchichas.

“La idea surgió hace un año más o menos con un grupo de amigos, todos somos amantes de las mascotas y en especial de los perritos salchichas. Generamos un Instagram con Tamara, quien es la gran organizadora de todo esto, y nos dimos cuenta de que a los 10 minutos había 20 amigos, a la media hora eran 50 y hoy estamos casi llegando a los 1000”, explicó Víctor Zamora en diálogo con Radio LU12 AM680.

Luego de ver la repercusión, decidieron poner fecha y hora para el encuentro. “En principio es para juntarnos entre amigos y amantes de las mascotas”, manifestó.

“Sabemos que van a venir de Pico Truncado, Las Heras, Perito Moreno, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, quizás alguno de un poco más lejos inclusive. Están todos los perritos salchichas invitados o no salchichas, pero de raza chica” señaló.

“El corazón de esto es hacer un evento familiar y que sea solidario con los perritos”. VÍCTOR ZAMORA, ORGANIZADOR DEL SALCHIFEST

La jornada contará con la participación de dos médicas veterinarias que brindarán charlas sobre la raza y concientización sobre la castración, vacunación y desparasitación de las mascotas. Además, participarán adiestradores de perros, bomberos y emprendedores que expondrán sus manualidades. “La convocatoria se nos está yendo de las manos”, afirmó Zamora.

“Tenemos más de cien salchichas confirmados que asistirán, está creciendo minuto a minuto”, reconoció.

El Salchifest contará con desfile, elección de la reina y el rey, el perrito más longevo y la familia más numerosa.

Zamora aclaró que “no va a haber recaudación de dinero de ningún tipo, es libre y gratuito para todo el mundo, pero estamos solicitando a la gente si pueden donar algo para los perritos, que de la bolsa grande de comida que tienen de sus animales agarren una bolsita más chiquita, junten un poquito y la lleven porque nosotros lo vamos a donar a las diferentes asociaciones de cuidadores de gatos y perros que hay en la localidad”.

“El corazón de esto es hacer un evento familiar y que sea solidario con los perritos”, subrayó y agregó que el evento tiene varias consignas, entre ellas “no a la venta y compra de animales”.

En cuanto a eventos similares, Zamora manifestó: “Hay muchos a nivel nacional y a nivel mundial, inclusive hay uno muy grande en Inglaterra que reunió a más de 1000 salchichas, esperamos que se supere en Caleta”.