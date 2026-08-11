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Un jubilado de 72 años fue víctima de un hurto seguido de estafa y se acercó a realizar la denuncia en las instalaciones de una dependencia policial de la localidad de Caleta Olivia, conoció La Opinión Austral. Este caso se suma a un notable incremento de hechos delictivos contra adultos mayores de la zona norte de la provincia santacruceña.

Fue en la Comisaría Segunda donde se llevó a cabo la denuncia por la situación, cerca de las 12:10 del lunes pasado. El anciano, residente del barrio Zona de Chacras, relató que le hurtaron su celular y su tarjeta de débito. Aunque destacó que ocurrió el sábado pasado, dijo no recordar ni el lugar, ni el horario.

Asimismo, mencionó a los uniformados que, mediante consultas a su banco, el Santa Cruz, pudo conocer que la persona que se apoderó de su tarjera hizo varias compras por miles de pesos, lo que lo perjudica económicamente. El celular es de la marca TSL y es negro.

Las estafas suelen realizarse a través de mensajes o llamadas.

Las últimas estafas en zona norte

Durante los últimos días de julio y los primeros de agosto, dos jubiladas de Pico Truncado denunciaron haber caído en estafas por supuestas promociones de un reconocido supermercado. Lo llamativo de los casos es que sucedieron dentro de una semana. La Justicia se encuentra trabajando en relación a los hechos denunciados por las mujeres de 66 y 72 años.

A fines de julio, a la señora de 66 le mandaron un mensaje desde un número desconocido y, quien le escribía, se identificó como personal del supermercado “La Anónima” y le ofreció supuestos beneficios y descuentos. Para acceder a ellos, le indicó que debía ingresar a un enlace web que le enviaron en ese mismo mensaje.

Cuando la anciana accedió al enlace, los estafadores lograron que realizara una transferencia de $210.000 a través de Mercado Pago y obtuvieron acceso también a su homebanking del Banco Nación, desde donde gestionaron un préstamo a su nombre y efectuaron dos transferencias por $899.000 y $199.000, ambas dirigidas a una cuenta CBU de una persona que se encuentra bajo investigación judicial.

La mujer fue estafada por dos hombres que quedaron identificados.

Además, los estafadores se comunicaron nuevamente desde otro número, haciéndose pasar por personal del sector de devoluciones. Le dijeron que le reintegrarían el dinero perdido y le exigieron que apagara su celular, para evitar que recibiera alertas, mensajes o llamados que le permitieran darse cuenta a tiempo de lo que estaba ocurriendo. Finalmente llegó el hijo, quien detectó que estaba siendo víctima de una estafa.

Por otro lado, a principios del corriente mes, la mujer de 72 años le detalló a los efectivos policiales que se comunicó con ella un hombre que se identificó como “M.L., operador 14″ del supermercado” y le dijo que tenía un pedido relacionado con la tarjeta de esa empresa. A continuación, le pidió datos personales e incluso una fotografía de su rostro, y la hizo ingresar a la aplicación de homebanking del Banco Nación y a la aplicación de Tarjeta Naranja, dándole instrucciones precisas.

De ese modo, el hombre la guio hasta la sección de préstamos y, sin que ella comprendiera el alcance de lo que hacía, la llevó a sacar préstamos por las sumas de $250.000 a través de Tarjeta Naranja y otro por $340.000 del Banco Nación, sumando un perjuicio total de $590.000 en moneda nacional.