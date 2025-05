Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Nazareth Julio, una joven residente de Caleta Olivia, atraviesa una difícil situación de salud agravada por demoras en su derivación médica a Buenos Aires, donde requiere un estudio fundamental para su tratamiento de epilepsia.

La historia de Nazareth, de 23 años, fue expuesta por ella misma, en una entrevista con La Opinión Austral. La joven, diagnosticada con epilepsia desde los 12 años, necesita realizarse un video electroencefalograma para ajustar su medicación y evaluar la gravedad de sus convulsiones. Sin embargo, desde noviembre del año pasado, espera sin éxito la aprobación de la derivación, que su neurólogo, el Dr. Cristian Clerci, ha considerado urgente.

“El hospital me dijo que si no era una urgencia, la derivación no salía. Ahora, en la junta médica del 17 de mayo, intentarán definir si sigo con la pensión o no, y sin ella, las dificultades aumentan”, explicó Nazareth. Actualmente, recibe una pensión por discapacidad, de aproximadamente 330 mil pesos, que cubre solo una parte de sus gastos, incluyendo medicamentos, consultas médicas y estudios que debe costear de su bolsillo debido a la escasez de recursos en el hospital local.

La joven también enfrenta desafíos adicionales como el acceso a medicamentos, problemas de visión y la reciente incorporación de la diabetes a su cuadro clínico familiar. Además, la dificultad para conseguir empleo debido a su condición y la incertidumbre sobre su cobertura social complican aún más su situación.

“Estoy tomando 15 pastillas diarias y aumento la medicación constantemente. La última vez, tuvimos que pagar estudios en pandemia, ya que el hospital no cubría esos gastos”, relató Nazareth, quien además recurre a ferias y recaudación de fondos para costear sus tratamientos y viajes.

Desde el hospital, solo le han indicado que debe seguir esperando, sin un plazo definido para la derivación, lo que genera una gran angustia en la joven y en su familia. La demora en la aprobación de la estudio y en la gestión de la derivación pone en riesgo su salud y su calidad de vida.