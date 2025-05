Profunda tristeza por el fallecimiento de Mónica Vera, defensora de los Derechos Humanos y del colectivo trans en Santa Cruz Mónica Vera, trabajadora del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, falleció este jueves a causa de una neumonía. Su lucha por los Derechos Humanos y la inclusión deja un legado imborrable en el colectivo LGBTIQ+ y en la sociedad. Familiares, amigos y organismos públicos la despidieron con dolor y admiración.

Este jueves se conoció la triste noticia del fallecimiento de Mónica Vera, reconocida militante y activista por los Derechos Humanos en la provincia de Santa Cruz.

Vera trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración y falleció a causa de una neumonía, tras haber estado internada en terapia intensiva en Buenos Aires durante abril.

Su partida genera un profundo pesar en distintos sectores del ámbito social y político. Desde el Ministerio donde se desempeñaba, emitieron un comunicado expresando su dolor:

“El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración lamenta con profundo pesar el fallecimiento de la compañera Mónica Vera, quien desempeñaba funciones en la Secretaría de Estado de Igualdad e Integración. La ministra Luisa Cárdenas, junto con el equipo del MDSII, expresa su solidaridad, acompañando a su familia y amigos en este difícil momento”.

Compromiso, lucha y memoria

Mónica Vera fue una figura clave dentro del colectivo LGBTIQ+ y una activa defensora de los derechos de las personas trans en la provincia. Su trabajo en el Estado no solo la definía como trabajadora pública, sino como una mujer comprometida con transformar realidades.

Desde la Secretaría de Género y Diversidad de ATE, también manifestaron su pesar:

“Desde nuestra Secretaría de Género y Diversidad de ATE expresamos nuestras condolencias a familia y amigxs de nuestra compañera Mónica Vera. Trabajadora estatal, quien prestaba servicios actualmente en el ex Ministerio de Igualdad e Integración. Nuestro más cálido abrazo a la familia”.

“Demasiado hiciste por los demás, amabas tu trabajo. Se te va a extrañar, loquita bella”, escribió una amiga en redes sociales.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes emotivos en su honor. Patricia, allegada a Vera, escribió con dolor: “Me dejaste chamaca, te voy a extrañar mucho mi Mónica Vera. La luchaste. Me quedo partida en dos, pero sé que no vas a sufrir más, mi reina. No hay palabra de consuelo para tanto dolor. Siempre serás mi ejemplo a seguir”.

“Qué triste noticia, reina preciosa Mónica Vera. Que Dios te tenga en la gloria, que le dé fuerzas a tu familia, a tu mamá y a tus amigos. Me voy a quedar con esos encuentros a los gritos en la esquina, hablando de todo, riéndonos de nuestras propias desgracias. Tenía fe que ibas a salir de esta también, pero bueno, Dios necesitaba un ángel más. Demasiado hiciste por los demás. Amabas tu trabajo. Se te va a extrañar, loquita bella”, la recordó Daiana Meden, con cariño y admiración.

La partida de Mónica Vera deja un vacío en quienes compartieron con ella espacios de lucha, militancia y trabajo. Su compromiso por la igualdad y la inclusión marcó una huella que continuará viva en la memoria de su comunidad y en cada avance hacia una sociedad más justa.