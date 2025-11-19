Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un grupo de trabajadores de la banquina chica del puerto Caleta Paula, en Caleta Olivia, inició este martes una medida de fuerza luego de que la empresa Vepez desvinculara a tres operarios sin previo aviso ni explicación. Tras solidarizarse con sus compañeros, el resto de la cuadrilla también quedó sin trabajo.

Los manifestantes aseguraron a La Opinión Austral que permanecerán en el ingreso al puerto “de forma pacífica” hasta obtener respuestas.

Despidos sin aviso y reclamo por discriminación laboral

Matías Cortéz, uno de los trabajadores despedidos, explicó que el 16 del mes llegaron como cada día al puerto y se enteraron de que tres estibadores quedaban fuera de la empresa.

“Nos dijeron que no podíamos ingresar, sin motivo. Después en la Secretaría de Trabajo nos explicaron que la empresa no nos quiere contratar porque tenemos juicios con la ART”, contó.

Los tres operarios mantienen demandas por accidentes laborales ocurridos entre uno y cinco años atrás. Cortéz detalló que, según les informaron, el dueño afirmó que la cuota de ART “le subió” y por eso decidió prescindir de ellos. “Estoy apto para trabajar. La misma ART me dio el alta. Pero igual nos dejaron afuera”, enfatizó.

Una medida de fuerza que terminó afectando a toda la cuadrilla

Los trabajadores despedidos realizaban tareas de descarga de lanchas de Vepez. Ese mismo día, al conocerse la decisión de la empresa, el resto de los compañeros resolvió no descargar la última embarcación a modo de protesta. La respuesta empresarial fue inmediata: toda la cuadrilla quedó sin trabajo.

“Éramos tres lanchas. Dos se hundieron y quedaba una. Como decidimos no descargarla hasta que reintegraran a los compañeros, la empresa decidió dejarnos a todos afuera. Cedió la lancha a otra estiba”, informó Cortéz.

En total, 16 familias quedaron sin ingresos a un mes de que finalice la temporada.

Matías Cortéz, uno de los despedidos de Vepez, habló con La Opinión Austral. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Sin respuestas e incertidumbre por la temporada

Los trabajadores aseguran que hasta el momento no recibieron respuestas de autoridades del Gobierno provincial ni del puerto. Cortés mencionó que intentaron comunicarse con funcionarios, pero no obtuvieron devolución.

“A Ezequiel Verbez (ministro de Trabajo) lo llamé, no me atendió. Javier Aravena, lo mismo. La única que se comunicó fue la secretaria de Pesca, que intenta generar una reunión con ministros y la empresa”, afirmó.

Mientras aguardan una instancia de diálogo, sostienen la medida en el ingreso portuario. “La manifestación es pasiva. Pero si no tenemos respuestas, vamos a tener que tomar otras medidas para ser escuchados”, advirtió Cortéz

Accidentes previos y condiciones de seguridad

Los operarios tienen antecedentes de accidentes dentro del puerto, los cuales motivaron las acciones legales que hoy —según denuncian— serían el motivo de su desvinculación.

“Uno de los compañeros perdió el 2% de la visión en un accidente. Otro sufrió lesiones graves” dijo el trabajador, señalando que él mismo fue golpeado por una lingada, quedando con secuelas en el hombro, aunque con alta laboral.

Pese a ello, defendió el funcionamiento interno del sector:”Tenemos todos los elementos de seguridad. Entre los compañeros nos cuidamos. Nadie quiere accidentarse. Pero ahora, por estar accidentados, la empresa te deja afuera”.

En el lugar hasta que los escuchen

Los manifestantes aseguraron que no bloquearán el puerto, pero permanecerán allí hasta que alguna autoridad se presente a escuchar su reclamo. “Acá nadie ve nada, nadie dice nada. Como que está todo arreglado”, lamentó, finalmente Matías Cortéz.

La protesta continuará durante las próximas horas a la espera de una respuesta oficial que permita destrabar el conflicto y garantizar la continuidad laboral de las 16 familias afectadas.