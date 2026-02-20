Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ante los recientes hechos de inseguridad registrados en la ciudad de El Gorosito, este fin de semana se realizará en Caleta Olivia un taller gratuito de defensa personal femenino, a cargo del instructor Claudio Guinao. La actividad se desarrollará el sábado 21 y domingo 22 de febrero, con una duración de dos horas por jornada.

En diálogo con La Opinión Austral, Guinao indicó que las clases estarán basadas en técnicas de Krav Maga y Kali Filipino. Los cupos correspondientes al día sábado ya se encuentran completos, mientras que aún quedan lugares disponibles para la jornada del domingo.

“La idea es compartir tips muy específicos para defenderse en situaciones extremas. Nos vamos a centrar especialmente en los agarres sorpresa. Muchas veces el agresor busca personas que considera más fáciles de manipular. Vamos a trabajar con agarres desde atrás y cómo reaccionar”, explicó el instructor.

Guinao, comentó mujeres de 13 a 63 años se anotaron en el taller.

Semanas atrás, una mujer que realizaba actividad física en los campos de la ciudad fue atacada de manera sorpresiva, afortunadamente logró defenderse y escapar. Este hecho reforzó la necesidad de brindar herramientas prácticas de prevención y defensa personal.

Durante el taller se enseñará a utilizar el propio cuerpo como principal herramienta de protección. “Vamos a trabajar con codos, rodillas y golpes específicos para no lesionarse. Todo se basa en la memoria muscular, para que luego puedan entrenar en sus casas. El objetivo es resolver la situación y poder salir del lugar para buscar protección”, señaló Guinao.

Además, se incorporará el uso de elementos cotidianos como recursos defensivos. “Vamos a trabajar con objetos improvisados como una botella de agua o una cartera. Son elementos simples que cualquiera puede usar en una situación extrema”, indicó.

El instructor estará acompañado por una mujer que colaborará en el desarrollo del contenido del taller. “Hay tips fáciles: cómo dar una patada, un rodillazo, un golpe con el codo y en qué partes del cuerpo impactar para poder salir de la situación. La idea es desorientar al atacante y escapar”, remarcó.

Guinao cuenta con más de diez años de experiencia como instructor y ha dictado clases en distintas instituciones, entre ellas el Centro Integral de la Mujer y la Policía de Santa Cruz.

“Durante dos años seguidos enseñé defensa personal femenina y casi siempre también clases mixtas”, comentó.

Sobre la técnica utilizada, explicó que el Krav Magá se originó en el ejército de Israel. “Se creó un sistema con lo más efectivo de disciplinas como Muay Thai, Jujitsu, boxeo y Kali Filipino. No es un deporte, es un método pensado para situaciones extremas. Trabajamos sobre zonas vulnerables del cuerpo como la cara, el cuello, la zona genital y las articulaciones”, detalló.

Cabe destacar que no se requiere experiencia previa para participar. Actualmente ya se encuentran inscriptas mujeres de entre 13 y 63 años, quienes serán divididas en grupos según la edad para un mejor desarrollo de las prácticas.

Quienes deseen sumarse pueden comunicarse al 2974 25-1711, instructor Claudio Guinao.