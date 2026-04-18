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Un rescate animal se realizó durante la tarde-noche de este viernes en Caleta Olivia. Bomberos lograron salvar a un gatito que permanecía atrapado en una casa abandonada.

Personal de la División Cuartel 5° acudió a un pedido de vecinos en la calle Namuncurá al 2000 para asistir al animal, que se encontraba en una situación de riesgo.

Según indicaron, el felino estaba en el patio de una vivienda deshabitada, sin posibilidades de salir por sus propios medios.

El aviso de los vecinos permitió rescatar a un felino en una casa deshabitada.

Al llegar con la unidad operativa 819, los efectivos utilizaron una escalera plegable de dos tramos para ingresar al lugar y concretar las maniobras de extracción de manera segura.

El operativo finalizó con éxito: el gatito quedó a resguardo y los habitantes del sector recuperaron la tranquilidad.

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