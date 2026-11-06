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Mónica Poggio, docente de Caleta Olivia y colaboradora de la Secretaría de Comunicación Pública y Medios de Santa Cruz, en tareas vinculadas a la Lengua de Señas Argentina (LSA), necesita con urgencia donantes de sangre del grupo A negativo (A−).

La mujer resultó gravemente herida el pasado 26 de octubre, cuando volcó la camioneta que conducía sobre la Ruta Nacional N.º 3, a unos 15 kilómetros al norte de Fitz Roy.

Poggio era la única ocupante de una Toyota Hilux gris oscuro que terminó entre la banquina y la cuneta, con la carrocería totalmente destruida. Tras el siniestro, fue trasladada al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, donde permanece internada bajo atención médica.

Fuentes policiales informaron a La Opinión Austral que su estado era delicado debido a una fractura de costillas, por lo que había sido ingresada a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Dónde y cuándo donar

Quienes puedan colaborar deberán acercarse este sábado 7 de noviembre, durante la mañana, al Hospital Zonal de Caleta Olivia e indicar que la donación está destinada a Mónica Poggio.

Desde el Gobierno provincial destacaron el vínculo de la docente con la Secretaría de Comunicación Pública y Medios, donde colabora en iniciativas relacionadas con la Lengua de Señas Argentina, contribuyendo a promover una comunicación más accesible e inclusiva.

Ante la urgencia del pedido, se convoca a las personas que cumplan con los requisitos para donar a acercarse al establecimiento sanitario. También solicitan difundir la convocatoria para ampliar su alcance y facilitar la llegada de posibles donantes.

Requisitos para donar sangre

Tener entre 16 y 65 años. Los menores de 18 años pueden necesitar autorización.

Pesar más de 50 kilos.

Gozar de buena salud general.

Haber descansado al menos seis horas la noche anterior.

No concurrir en ayunas. Se recomienda un desayuno liviano, sin lácteos ni grasas pesadas.

Mantenerse bien hidratado.

Presentar el DNI.

Impedimentos temporarios:

No tener fiebre, gripe, tos ni síntomas de resfrío al momento de donar.

No estar cursando un embarazo ni período de lactancia.

En caso de tatuajes, piercings o cirugías recientes, respetar el período de espera correspondiente, que puede variar entre 3 y 12 meses según el procedimiento.

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