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Mónica Poggio, docente de Caleta Olivia y colaboradora de la Secretaría de Comunicación Pública y Medios de Santa Cruz, en tareas vinculadas a la Lengua de Señas Argentina (LSA), necesita con urgencia donantes de sangre del grupo A negativo (A−).

La mujer resultó gravemente herida el pasado 26 de octubre, cuando volcó la camioneta que conducía sobre la Ruta Nacional N.º 3, a unos 15 kilómetros al norte de Fitz Roy.

Poggio era la única ocupante de una Toyota Hilux gris oscuro que terminó entre la banquina y la cuneta, con la carrocería totalmente destruida. Tras el siniestro, fue trasladada al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, donde permanece internada bajo atención médica.

Fuentes policiales informaron a La Opinión Austral que su estado era delicado debido a una fractura de costillas, por lo que había sido ingresada a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Dónde y cuándo donar

Quienes puedan colaborar deberán acercarse este sábado 7 de noviembre, durante la mañana, al Hospital Zonal de Caleta Olivia e indicar que la donación está destinada a Mónica Poggio.

Desde el Gobierno provincial destacaron el vínculo de la docente con la Secretaría de Comunicación Pública y Medios, donde colabora en iniciativas relacionadas con la Lengua de Señas Argentina, contribuyendo a promover una comunicación más accesible e inclusiva.

Ante la urgencia del pedido, se convoca a las personas que cumplan con los requisitos para donar a acercarse al establecimiento sanitario. También solicitan difundir la convocatoria para ampliar su alcance y facilitar la llegada de posibles donantes.

Requisitos para donar sangre

  • Tener entre 16 y 65 años. Los menores de 18 años pueden necesitar autorización.
  • Pesar más de 50 kilos.
  • Gozar de buena salud general.
  • Haber descansado al menos seis horas la noche anterior.
  • No concurrir en ayunas. Se recomienda un desayuno liviano, sin lácteos ni grasas pesadas.
  • Mantenerse bien hidratado.
  • Presentar el DNI.

Impedimentos temporarios:

  • No tener fiebre, gripe, tos ni síntomas de resfrío al momento de donar.
  • No estar cursando un embarazo ni período de lactancia.
  • En caso de tatuajes, piercings o cirugías recientes, respetar el período de espera correspondiente, que puede variar entre 3 y 12 meses según el procedimiento.

EN ESTA NOTA Accidente vial docente Mónica Poggio ruta 3

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