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Mónica Poggio, docente de Caleta Olivia y colaboradora de la Secretaría de Comunicación Pública y Medios de Santa Cruz, en tareas vinculadas a la Lengua de Señas Argentina (LSA), necesita con urgencia donantes de sangre del grupo A negativo (A−).
La mujer resultó gravemente herida el pasado 26 de octubre, cuando volcó la camioneta que conducía sobre la Ruta Nacional N.º 3, a unos 15 kilómetros al norte de Fitz Roy.
Poggio era la única ocupante de una Toyota Hilux gris oscuro que terminó entre la banquina y la cuneta, con la carrocería totalmente destruida. Tras el siniestro, fue trasladada al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, donde permanece internada bajo atención médica.
Fuentes policiales informaron a La Opinión Austral que su estado era delicado debido a una fractura de costillas, por lo que había sido ingresada a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).
Dónde y cuándo donar
Quienes puedan colaborar deberán acercarse este sábado 7 de noviembre, durante la mañana, al Hospital Zonal de Caleta Olivia e indicar que la donación está destinada a Mónica Poggio.
Desde el Gobierno provincial destacaron el vínculo de la docente con la Secretaría de Comunicación Pública y Medios, donde colabora en iniciativas relacionadas con la Lengua de Señas Argentina, contribuyendo a promover una comunicación más accesible e inclusiva.
Ante la urgencia del pedido, se convoca a las personas que cumplan con los requisitos para donar a acercarse al establecimiento sanitario. También solicitan difundir la convocatoria para ampliar su alcance y facilitar la llegada de posibles donantes.
Requisitos para donar sangre
- Tener entre 16 y 65 años. Los menores de 18 años pueden necesitar autorización.
- Pesar más de 50 kilos.
- Gozar de buena salud general.
- Haber descansado al menos seis horas la noche anterior.
- No concurrir en ayunas. Se recomienda un desayuno liviano, sin lácteos ni grasas pesadas.
- Mantenerse bien hidratado.
- Presentar el DNI.
Impedimentos temporarios:
- No tener fiebre, gripe, tos ni síntomas de resfrío al momento de donar.
- No estar cursando un embarazo ni período de lactancia.
- En caso de tatuajes, piercings o cirugías recientes, respetar el período de espera correspondiente, que puede variar entre 3 y 12 meses según el procedimiento.
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